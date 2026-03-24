Новое устройство от «Ростеха» защитит автомобили от дронов
Холдинг «Росэл» Госкорпорации «Ростех» представил новое устройство «ПРЕС-ВМ», которое защищает гражданские автомобили от дронов. Об этом пишет РИА Новости.
Оно сочетает в себе систему пассивной детекции и радиоподавления. Устройство предназначено для использования в потенциально опасных зонах.
«ПРЕС-ВМ» легко устанавливается на крыше легкового автомобиля и управляется с мобильных устройств. Прибор работает в режиме пассивной детекции, определяя радиосигналы на расстоянии 360 градусов. Он обеспечивает маскировку от радиолокационной разведки.
Функция перехвата видеосигнала позволяет распознавать тип дрона, включая FPV, DJI и Autel, а также точно выявлять источник угрозы. Устройство весит 15 килограммов и функционирует при температурах от минус 40 до плюс 40 градусов. Его можно компактно разместить в багажном кофре. Прибор питается от специальных аккумуляторов или усиленного автогенератора.
Читайте также: