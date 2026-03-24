Российский морпех под пулемётным огнём дополз до дзота и в одиночку захватил его

24 марта 2026, 06:07

Морпех ВС РФ в одиночку захватил дзот ВСУ на Добропольском направлении в ДНР

Фото: iStock/Tomas Ragina

На Добропольском направлении в ДНР российский морпех в одиночку захватил дзот, уничтожив двух боевиков ВСУ. Об этом рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным «Охало», который является частью морской пехоты, действующий в интересах группировки войск «Центр».





Боец отряда «БАРС-22 Тигр» 55-й гвардейской дивизии пояснил, что внутри укреплённой огневой точки находились два украинских пулемётчика, которые вели непрерывный огонь и мешали продвижению российских подразделений.



Подавить объект с помощью артиллерии, танков, миномётов и беспилотников не удавалось. Тогда один из морпехов ночью, под пулемётным огнём, прополз через всё поле, подобрался к дзоту времён Второй мировой войны и забросал его гранатами.



