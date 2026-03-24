Над Тульской областью ночью сбили два украинских беспилотника
Минувшей ночью над Тульской областью российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате налета дронов ВСУ никто не пострадал. Предварительно, разрушений зданий и объектов инфраструктуры также не зафиксировали. Миляев призвал жителей быть внимательными и при обнаружении подозрительных предметов немедленно сообщать в экстренные службы по телефонам 01, 101 или 112.
Ранее «Радио 1» передавало, что на Добропольском направлении в ДНР российский морпех под пулемётным огнём дополз до дзота и в одиночку захватил его, уничтожив двух боевиков ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
