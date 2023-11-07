Новости СВО: где ВСУ пытаются прорвать оборону и как Залужный «сдал» Киев

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На линии фронта российские бойцы перехватывают инициативу и переходят в атаку. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне проведения СВО, и о том, как заявления главкома ВСУ отразились на контрнаступлении.
Российские войска уничтожили места хранения безэкипажных катеров ВСУ
ВС РФ удалось раскрыть места хранения боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. После обнаружения склада противника, где ВСУ размещали безэкипажные катера и боеприпасы авиации, российские военные нанесли удар по цели. В результате атаки, места хранения снарядов ликвидированы. Также оборонное ведомство сообщило, что ВС РФ уничтожили живую силу и военную технику противника в 117 районах.
Минобороны сообщило о перехвате 17 украинских БПЛА
Система ПВО обнаружила и перехватила дроны противника, выпущенные с целью атаки российских территорий, сообщает Минобороны РФ. Девять беспилотников ВСУ были уничтожены над территорией Крыма, восемь сбиты в акватории Черного моря. В результате инцидента жертв и разрушений нет.
ВСУ пытались подорвать поезд с нефтепродуктами в Крыму
Противник предпринял попытку подрыва железнодорожного состава с нефтепродуктами, который следовал в Крым. Об этом сообщил телеграм-канал Mаsh.
Бойцы первого батальона из бывших военных ВСУ принесли присягу России
ВСУ использовали беспилотники для минирования железнодорожного полотна. Предполагалось, что дроны сдетонируют от шума приближающегося локомотива, однако российские специалисты обнаружили начиненные взрывчаткой БПЛА и обезвредили их до прибытия состава.
Разведчик назвал ошибку главкома ВСУ Залужного
По мнению экс-разведчика США Скотта Риттера, главная ошибка, из-за которой украинское контрнаступление не привело к желаемому результату состоит в том, что главком ВСУ Валерий Залужный прежде раскрыл все планы Киева. Эксперт пояснил, что главнокомандующий украинских войск открыто сообщал о направлениях, на которых готовится наступление, о планах военных, количестве бойцов, тактике боевых действий и т.д., что привело к гибели тысяч человек и уничижению техники.
Последние новости СВО
Ситуация на фронте без существенных изменений. Позиционные бои продолжаются на Старобельском и Соледарском направлениях. Стороны конфликта ведут обоюдные артобстрелы. На Ореховском участке фронта отбито несколько атак противника.
«Все кончено»: В США распознали скрытое послание Залужного
Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает о попытке прорыва ВСУ на Херсонско-Крымском направлении. Противнику продвинуться не удалось, ВС РФ держат оборону и наступают на левом берегу Днепра в Крынках. Перехватить инициативу российским бойцам удалось на Угледарском участке. ВСУ пришлось отступить на ранее занимаемые позиции со стороны Никольского.
По информации телеграм-канала «WarGonzo», ВС РФ продвинулись на Бахмутском направлении у Клещеевки, вынудив противника перейти к глухой обороне. На Луганском направлении ВС РФ атаковали у Петропавловки и Синьковки. Заняты новые позиции в «серой зоне».
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Анастасия Крестьянова