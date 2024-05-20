Нуланд обеспокоилась последствиями появления тренировочных баз НАТО на Украине

Фото: сайт Госдепартамента США
Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд предупредила, что тренировочные базы НАТО на территории Украины могут стать целями для российских вооруженных сил.
«Это будет означать непосредственное присутствие НАТО на поле боя, что может привести к усилению напряженности в конфликте,» — заявила она в интервью телеканалу ABC News.Нуланд также отметила, что украинцам стало сложнее выезжать за границу для военной подготовки.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что обучение украинских солдат инструкторами НАТО на территории Украины не приведет к эскалации конфликта.
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Артем Кузьмин