Радио1
Главная / Новости / Политика/ Экс-разведчик Риттер: Нуланд уволили из-за разногласий с Белым домом

Экс-разведчик Риттер: Нуланд уволили из-за разногласий с Белым домом

06 марта 2024, 08:54
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд вынудили оставить пост из-за разногласий с Белым Домом. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

Он также указал на то, что решение об отставке Нуланд приняла не по своей воле. Она не является сторонницей той политики, которую проводит Белый Дом, уверен бывший американский разведчик. Риттер сообщил, что убеждения заместителя госсекретаря США слишком сильны и она нередко позволяла себе такую риторику, которая шла вразрез с администрацией американского президента.

Бывший разведчик также указал на то, что в настоящее время Белый Дом озадачен предстоящими выборами и ситуацией на Украине, которая складывается не в пользу ВСУ.

Читайте также:

Мария Захарова объяснила причины предстоящей отставки Нуланд

Замгоссекретаря США Нуланд рассказала, куда деваются выделенные Украине деньги

Нуланд охарактеризовала новые антироссийские санкции как «сокрушительные»
#сша
#санкции
#всу
#украина
#белый дом
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии объяснили нежелание Берлина поставлять Киеву ракеты «Taurus»
Матвийчук: в случае поставок Taurus Киеву ФРГ превратится в участника СВО
06 марта 2024, 06:22

Фото: iStock/vadimrysev

Военный эксперт, бывший полковник Анатолий Матвийчук объяснил нежелание Германии поставлять Киеву ракеты большой дальности Taurus в интервью "Ленте.ру".
Эксперт пояснил, что в случае отправки такой помощи ФРГ будет косвенно участвовать в конфликте на Украине.

«Официальное подтверждение поставки дальнобойного оружия с целями нанесения ударов по территории России – это косвенное участие в боевых действиях», – заявил эксперт.

Также он добавил, что немецкое правительство могло ранее скрытно поставлять оружие и ссылаться на «незнание целей ударов». Однако, после поставок Россия будет «знать, для чего предназначены эти ракеты», и сможет «предъявить им претензии».

Ранее газета The Guardian со ссылкой на представителя британских властей сообщила, что Лондон призвал Германию передать Украине свои ракеты дальнего радиуса действия Taurus, несмотря на утечку информации о разговорах между офицерами бундесвера о возможной атаке на Крымский мост.

Читайте также:

Politico: После утечки из бундесвера Киев вряд ли получит ракеты Taurus

Германию призвали к передаче Taurus украинской армии

В Германии оценили возможность поставок ракет Taurus Украине
#германия
#поставки
#украина
#киев
#ракета
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Аргентины намекнул на потенциальное посещение Украины
Президент Аргентины опубликовал в соцсетяж сообщение о своем визите на Украину
06 марта 2024, 05:58

Фото: iStpck/butenkow

Президент Аргентины Хавьер Милей намекнул на возможное посещение Украины, говорится в своей социальной сети X.
Согласно статье, визит состоится в рамках его европейского турне в июне этого года. В заголовке сообщения Милей повторил название статьи о визите в Украину. При этом он не сообщил никаких подробностей. Аргентинский лидер не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Ранее Хавьер Мией предложил организовать саммит латиноамериканских стран в поддержку Украины. По данным La Nación, этот саммит запланирован на второй квартал 2024 года.

Читайте также:

Президент Аргентины Милей заявил, что не отступит от предвыборных обещаний​
Новый президент Аргентины Милей подготовил более 300 «шоковых» реформ

Президент Аргентины Милей подтвердил намерение закрыть Центробанк
#украина
#аргентина
#поездки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Decision Desk HQ: Стали известны предварительные итоги «Супервторника» в США
06 марта 2024, 05:19

Фото: iStock/Dipto_Das

Стали известны предварительные результаты так называемого «Супервторника» в США, когда определяются победители первичных выборов сразу в пятнадцати американских штатах. Об этом сообщает информационный портал Decision Desk HQ. По информации Decision Desk HQ
Дональд Трамп и Джо Байден побеждают в Алабаме, Арканзасе, Оклахоме, Мэне, Массачусетсе и Теннесси.

Действующий президент Соединённых Штатов также побеждает в Вермонте. В этом же штате Трамп вырывает победу у Никки Хейли, лидировавшей там ранее, сообщает CNN. Опросы Edison Research также предсказывают победу Трампа и Байдена в Северной Каролине и Вирджинии.

Помимо этого, прогнозируется победа Дональда Трампа в штате Техас, от которого на национальный съезд республиканцев поддерживать победителя праймериз в борьбе за партийную номинацию поедет 161 делегат. Больше только от Калифорнии, которая пока голосует.

Ранее Верховный суд США исключил возможность отстранения Трампа от праймериз. В решении суда говорится, что документ поднимает вопрос о том, могут ли Соединенные Штаты использовать раздел 3 14-й поправки к Конституции. В бумагах отмечается, что штат может запретить человеку претендовать на муниципальную должность. Однако, согласно Конституции, штаты не имеют права ссылаться на раздел 3, когда речь идет о «федеральных выборах, особенно президентских».

UPD. Трамп провозгласил себя победителем предварительных выборов в Колорадо, власти которого пытались не допустить его до участия.
По результатам голосования в штате, бывший президент получает еще 37 делегатов в свою поддержку на съезд, который определит кандидата от республиканцев. Таким образом, у него в кармане уже две трети из необходимых 1215 для выдвижения на съезде голосов.

Очередные президентские выборы в Соединённых Штатах Америки запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США.


Читайте также:

Верховный суд США исключил возможность отстранения Трампа от праймериз

Трамп продолжил свой победный марш, одержав победу в Айдахо и Мичигане

Трамп побеждает на выборах в Миссури со стопроцентным результатом
#сша
#итоги
#выборы
#джозеф байден
#дональд трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США раскрыли условия переговоров с Россией
Макгрегор: США необходимо сменить правительство для переговоров с Россией
06 марта 2024, 05:11

Фото: iStocl/Oleksii Liskonih

Переговоры между США и Россией будут возможны только при условии смены американского правительства, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру, доступному на YouTube.
По словам Макгрегора, Москва сейчас не доверяет Вашингтону и мир невозможен.

«Нужно сперва провести генеральную уборку в Вашингтоне – нужно все это болото вычистить», – отметил он.

Бывший советник подчеркнул, что двум странам следовало договориться за два года до начала спецоперации на Украине.

Он добавил, что Россия давно предупреждала о неприемлемости определенных мер.

«Никакой нужды вступать в НАТО у Украины не было», – заявил Макгрегор.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует провести встречу с Дональдом Трампом и обсудить условия установления мира на Украине.

Читайте также:

Орбан планирует переговоры с Трампом по вопросу Украины

Окончательный крах ВСУ сподвигнет Киев на переговоры с Москвой

Западные лидеры, а не Зеленский, отвечают за переговоры по Украине, заявил Чепа
#сша
#россия
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пушилин заявил, что переданные ВСУ танки Abrams переоценены
Глава ДНР Пушилин: Западные страны переоценили Abrams
06 марта 2024, 04:36

Фото: iStock/cla78

Западные страны переоценили американские танки Abrams, отправленные на Украину, заявил в беседе с РИА Новости глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Он отметил, что украинская армия потеряла три из пяти боевых машин в районе Авдеевки. По словам Пушилина, «западная пропаганда» преувеличивает эффективность американских танков.

Ранее были опубликованы фотографии третьего подбитого танка Abrams в зоне спецоперации.

Читайте также:

Появилось фото третьего подбитого танка Abrams в зоне СВО

В России нашли три слабых места у танка Abrams

«В себя поверили»: Боец ВС РФ рассказал, как легко подбил танк Abrams
#военные
#днр
#денис пушилин
#сша
#танки
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Орбан планирует переговоры с Трампом по вопросу Украины
Сийярто: Орбан обсудит с Трампом достижение мира на Украине
06 марта 2024, 03:44

Фото: iStock/Racide

Премьер-министр Венгрии Орбан встретится с бывшим президентом США Дональдом Трампом и проведет переговоры по вопросу Украины, передают РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел страны Петера Сийярто.
По словам Сийярто, два политика встретятся во Флориде в пятницу 8 марта, чтобы обсудить поиск решения украинской проблемы. Венгрия считает, что «мир на Украине» зависит от президента Дональда Трампа.

«А без его избрания мы видим гораздо меньшую надежду на мир в обозримом будущем на Украине, чем в случае его избрания», – подчеркнул он.

Ранее Венгрия заявила о желании отправить деньги Африке вместо Украины.

Читайте также:

Венгрия пожелала отправить деньги Африке вместо Украины

Венгрия не будет блокировать 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза

Сийярто: Венгрия подвергается атаке, выступая за переговоры по Украине
#венгрия
#сша
#виктор орбан
#дональд трамп
#переговоры
#украина
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Пентагона раскрыл пользу конфликта на Украине для США
Глава Пентагона Остин: украинский конфликт укрепил экономику США
06 марта 2024, 03:21

Фото: iStock/JARAMA

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине укрепляет экономику США, сообщает информационное агентство ТАСС.
Остин добавил, что это связано с расширением производственных мощностей и созданием новых рабочих мест для американских рабочих.

«Вооружения, которое мы отправили на Украину, чтобы помочь ей защитить себя, производятся в Америке американскими рабочими по всей стране – от Техаса до Огайо и Аризоны», – сказал руководитель оборонного ведомства.

По словам главы Пентагона, Соединенным Штатам необходимо увеличить свои производственные мощности и более тесно сотрудничать с партнерами и союзниками.

Ранее Пентагон заявил о принятии мер после утечки информации о российской спецоперации.

Читайте также:

Пентагон решил принять меры после утечки информации о России

В США военный сотрудник обвиняется в раскрытии тайн о РФ и Украине через сайт знакомств

В США заявили, что Украина потеряла ключевого союзника в Вашингтоне
#экономика
#сво
#украина
#сша
#заявление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава МИД Франции усомнился в способности ЕС помогать Украине
Сежурне: в Европе сомневаются в способности ЕС помогать Киеву
06 марта 2024, 03:11

Фото: iStock/Jorisvo

В Европе растут сомнения в способности ЕС поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью телеканалу TF1, передают РИА Новости.
«Сегодня мы достигли рубежа, который породил неуверенность в Европе, в том числе, в отношении России и ее возможности выиграть войну…», – заявил дипломат.

Также он отметил, что существуют сомнения в возможности ЕС поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Среди основных причин эксперт выделил неопределенность результатов выборов в США и неплатежеспособность Европы.

Тем не менее, по его словам, именно этот «исторический момент» требует усиления поддержки Украины.

Ранее Сежурне заявил, что Франция не будет посылать свои войска на Украину.

Читайте также:

«Французы не будут умирать за Украину»: Франция не отправит военных в Киев

Франция не планирует отправлять войска на Украину, заявил Макрон

Politico: Слова Макрона об отправке войск на Украину только навредили Киеву
#франция
#ес
#европа
#украина
#помощь
#киев
#мид
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нарышкин: США и Британия участвуют в подготовке ССО для борьбы с Россией
«РГ»: Глава СВР Нарышкин рассказал о подготовке сил спецопераций против РФ
06 марта 2024, 02:05

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

США и Великобритания участвуют в подготовке сил специальных операций для подрывной работы против РФ, рассказал директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», которое 6 марта цитирует «Российская газета»
«Американцы, [и] особенно британцы участвовали и участвуют в подготовке сил специальных операций и сотрудников спецслужб для ведения подрывной работы против нашей страны», — отметил директор СВР.

Именно по наущению англосаксов, по словам Сергея Нарышкина, были взорваны оба «Северных потока»; что же касается американцев, то они занимаются созданием широкой разведывательной сети как на территории Украины, так и в других странах, в том числе и напрямую граничащих с Россией — Белоруссии, Грузии, Финляндии, Эстонии и т.д.

Нарышкин также назвал «очевидным фактом» участие разведслужб США в подготовке и переподготовке сотрудников спецслужб киевского режима.

Ранее глава российской разведки заявил, что он договорился с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединённых Штатов Уильямом Бёрнсом не допускать утечек информации по вопросам, обсуждаемым в частном порядке. При этом речь идет не только о характере обсуждаемых или подлежащих обсуждению вопросов, но и о самих фактах. По словам Сергея Нарышкина, он до сих пор придерживается данной договорённости, а все утечки происходили и происходят исключительно по вине американской стороны.

Читайте также:

Нарышкин раскрыл детали договоренности с директором ЦРУ

Глава СВР Нарышкин не сомневается в победе России в спецоперации

Нарышкин заявил о подготовке Западом украинских ДРГ для провокаций на АЭС России
#сергей нарышкин
#интервью
#сша
#великобритания
#россия
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф