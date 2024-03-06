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Заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд вынудили оставить пост из-за разногласий с Белым Домом. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
Бывший разведчик также указал на то, что в настоящее время Белый Дом озадачен предстоящими выборами и ситуацией на Украине, которая складывается не в пользу ВСУ.
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