Фото: сайт Госдепартамента США
Британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran прокомментировал сообщения об отставке заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
Меркурис предположил, что Нуланд была уволена после поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) от России летом 2023 года.
Ранее Мария Захарова сообщила, что причины предстоящей отставки Нуланд связан с провалом антироссийского курса.
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«С того момента такие люди, как Нуланд, стали терять позиции. В конце концов, им сказали: "С вас достаточно"», — объяснил он.
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Александр Климов