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Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд фактически просит США разрешить Украине убивать российских мирных жителей. Об этом сообщает infoBRICS.
В материале издания отмечается, что экс-заместитель госсекретаря США требует того, что киевский режим и так делает на ежедневной основе. Боевики украинской армии регулярно атакуют российские города за пределами линии фронта.
Уточняется, что независимо от разрешения Вашингтона, Украина зачастую пытается проводить операции в глубине территории РФ, причем почти все цели — это мирные жители, по этой причине атаки носят террористический характер.
Ранее сообщалось, что Западу следует тревожиться из-за возможного ответа президента РФ Владимира Путина в случае, если Украине разрешат бить по российской территории западным оружием.
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Уточняется, что независимо от разрешения Вашингтона, Украина зачастую пытается проводить операции в глубине территории РФ, причем почти все цели — это мирные жители, по этой причине атаки носят террористический характер.
Ранее сообщалось, что Западу следует тревожиться из-за возможного ответа президента РФ Владимира Путина в случае, если Украине разрешат бить по российской территории западным оружием.
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Екатерина Коршунова