Украинский лидер Владимир Зеленский сделал выпад в сторону союзников из-за их нежелания переходить в прямую конфронтацию с РФ. Об этом сообщает Responsible Statecraft.
По данным источника, все более отчаянные мольбы предводителя киевского режима происходит в трудное для Украины время. Уточняется, что Киев уже давно не добивался существенных успехов на линии боевого соприкосновения.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский в рамках обсуждения с западными странами конференции по Украине требовал от партнеров Киева поддержки так называемой «формулы мира» как якобы возможности «поставить РФ на колени».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин готов остановить военные действия на Украине путем переговоров о прекращении огня, на которых будут зафиксированы «нынешние линии фронта».
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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский в рамках обсуждения с западными странами конференции по Украине требовал от партнеров Киева поддержки так называемой «формулы мира» как якобы возможности «поставить РФ на колени».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин готов остановить военные действия на Украине путем переговоров о прекращении огня, на которых будут зафиксированы «нынешние линии фронта».
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Екатерина Коршунова