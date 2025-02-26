«Нужно быстрее оценить состояние ребят»: Старшая медсестра рассказала о работе в зоне СВО

Российские вооруженные силы продолжают активные наступательные операции на нескольких направлениях. Успехи зафиксированы в Курской, Сумской и Донецкой областях. ВСУ демонстрируют способность к контратакам, однако теряют личный состав и откатываются назад. Подробнее об обстановке в зоне СВО расскажет «Радио 1».