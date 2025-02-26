«Нужно быстрее оценить состояние ребят»: Старшая медсестра рассказала о работе в зоне СВО

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Старшая медсестра и старший сержант Мария Баньковская рассказала о своей работе в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Сначала она была в Сирии, а сейчас спасает российских бойцов в зоне СВО.
Она пояснила, что хотела работать в медицине с самого детства. А вот пойти в армию вышло спонтанно. По словам медика, ей захотелось попробовать себя еще в чем-то.
Старший сержант награждена медалями «За спасение погибавших» и «За воинскую доблесть» I степени.
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«Нужно быстрее оценить состояние ребят — кого подать быстрее на операционный стол, кого — в анестезиологию, кого — в реанимацию», — рассказала медик в беседе с RT.
Она пояснила, что хотела работать в медицине с самого детства. А вот пойти в армию вышло спонтанно. По словам медика, ей захотелось попробовать себя еще в чем-то.
Старший сержант награждена медалями «За спасение погибавших» и «За воинскую доблесть» I степени.
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Элина Позднякова