Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Нужно быстрее оценить состояние ребят»: Старшая медсестра рассказала о работе в зоне СВО

«Нужно быстрее оценить состояние ребят»: Старшая медсестра рассказала о работе в зоне СВО

Старшая медсестра рассказала о работе в зоне СВО
Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Старшая медсестра и старший сержант Мария Баньковская рассказала о своей работе в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Сначала она была в Сирии, а сейчас спасает российских бойцов в зоне СВО.

«Нужно быстрее оценить состояние ребят — кого подать быстрее на операционный стол, кого — в анестезиологию, кого — в реанимацию», — рассказала медик в беседе с RT.

Она пояснила, что хотела работать в медицине с самого детства. А вот пойти в армию вышло спонтанно. По словам медика, ей захотелось попробовать себя еще в чем-то.

Старший сержант награждена медалями «За спасение погибавших» и «За воинскую доблесть» I степени.

Читайте также:

Массированная атака на Туапсе, кольцо для ВСУ в Курской области, зачистка Лебедевки: последние новости СВО

Бойцы РФ построили в зоне СВО подземный город с ловушками для ВСУ

Российская армия почти окружила Суджу
#спасение
#армия
#сирия
#город
#новости
#сво
#всу
#атака
#рф
Российская армия почти окружила Суджу
26 февраля 2025, 11:19

Фото: iStock/ fortton

До полного окружения Суджи росссийской армии осталось меньше 11 км — это линия от Свердликово до Куриловки вдоль госграницы. Внутри в ожидании «котла» порядка 2000 бойцов ВСУ, сообщил Телеграм-канал Mash.
Уточнялось, что за последние пять дней бойцы ВС РФ зачистили или освободили пять населённых пунктов Курской области, среди которых Погребки, Орловка, Куриловка, Лебедевка и Черкасская Конопелька. В настоящий момент бои ведутся в селе Малая Локня, деревнях Старая, Новая Сорочина, а еще неподалеку от Гуево и Махновки.

Ключевая задача российских военных на сегодня — взять под контроль так называемую «линию жизни» Вооруженных сил Украины. Это единственная на оккупированной местности асфальтированная дорога между Юнаковкой и Суджей. Военнослужащие из 810-й бригады морской пехоты отмечали, что к настоящему моменту передвижение бойцом ВСУ по ней значительно осложнено — у украинской армии нет возможности оперативно производить ротацию, вывозить раненых, пополнять запасы боеприпасов и топлива.

Читайте также:

Бойцы РФ построили в зоне СВО подземный город с ловушками для ВСУ

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Жительница Курахово пряталась от украинских дронов, когда хоронила сына
#всу
#вс рф
#курская область
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Массированная атака на Туапсе, кольцо для ВСУ в Курской области, зачистка Лебедевки: последние новости СВО
26 февраля 2025, 10:03

Фото: istockphoto/MikeMareen

Российские вооруженные силы продолжают активные наступательные операции на нескольких направлениях. Успехи зафиксированы в Курской, Сумской и Донецкой областях. ВСУ демонстрируют способность к контратакам, однако теряют личный состав и откатываются назад. Подробнее об обстановке в зоне СВО расскажет «Радио 1».

ВСУ атаковали Туапсе


ВСУ атаковали Туапсе, в результате чего в небе прогремело более 40 взрывов. Системы ПВО успешно сбили дроны, однако обломки нескольких из них упали на частные дома в Темрюкском районе, Туапсе и селе Джигинка. Местные жители сообщают, что над Чёрным морем были видны яркие вспышки от работы ПВО. Это, вероятно, одна из самых крупных атак ВСУ на город за всё время.

После уничтожения нескольких беспилотников обломки упали на жилые участки. В одном из домов в Темрюкском районе выбило стекла и повредило крышу другого домовладения в поселке Стрелка. В Туапсе, после падения обломков, начался пожар, который был оперативно потушен, однако стоявшая рядом машина сгорела. В селе Джигинка, расположенном под Анапой, обломки БПЛА упали рядом с частным домом, повредив хозяйственную постройку. По предварительным данным, пострадавших нет.

Названо условие, при котором Маск отключит украинцам Starlink
Названо условие, при котором Маск отключит украинцам Starlink

Курская область


На Курском направлении российские войска продолжают сжимать кольцо вокруг города Суджа. Населенный пункт Погребки полностью перешел под контроль ВС РФ, а бои продолжаются в окрестностях сел Большая и Малая Сорочины. Наступление также активно развивается в других районах: Лебедевка, Журавка, Новенькое и западнее Куриловки остаются в центре внимания.

Особенно значительный успех достигнут в Лебедевке, где противник потерпел поражение, и сейчас идет процесс зачистки территории. Расстояние от этого села до реки Казачья Локня, важного рубежа в данном районе, составляет около километра, что открывает возможности для дальнейшего продвижения.


Запорожское направление


На Запорожском фронте российские подразделения добились значительных успехов в районе Пятихаток. После освобождения и полной зачистки населённого пункта бойцы ВС РФ начали наступление в направлении Лобкового и Степового. Согласно источникам, следующей целью станет зачистка лесного массива между Пятихатками и Лобковым, что лишит Вооруженные силы Украины оперативного пространства для маневров.

В восточном направлении российские войска прилагают усилия для прорыва к селам Щербаки и Малые Щербаки, укрепляя свои позиции в этом районе. В то же время в районе Торецка продолжаются напряжённые позиционные бои. Российские силы сосредоточены на северных и западных окраинах города, где противник удерживает свои оборонительные рубежи. Ситуация остаётся динамичной, однако значительных изменений на линии соприкосновения пока не зафиксировано.


Фото: iStock/Olena Bartienieva

Часовоярское направление


На территории Часов Яра российские войска предпринимают попытки прорвать оборону ВСУ. Особое внимание сосредоточено на районе Ступочек, где штурмовые группы на мотоциклах провели рейд с целью преодоления укрепленных позиций противника.


Северское направление


На Северском направлении российские силы расширяют зону контроля к западу от Белогоровки. После захвата этого населенного пункта ВСУ столкнулись с серьезным дисбалансом в обороне, что создает условия для дальнейших успехов российских войск. Активные атаки также продолжаются в районе Верхнекаменского — еще одного ключевого укрепленного района противника. Украинские подразделения пытаются стабилизировать фронт, но их усилия пока не приносят значительных результатов.


ВСУ готовятся к отступлению с оккупированной территории Курской области
ВСУ готовятся к отступлению с оккупированной территории Курской области

Краснолиманское направление


На Краснолиманском направлении отмечены тактические успехи к западу от Макеевки. В районах Ямполовки и Колодези продолжаются позиционные бои, а в Красном Лимане высокоточный авиаудар с использованием корректируемой авиабомбы уничтожил склад боеприпасов для самоходных артиллерийских установок и минометов. Утрата этого объекта значительно ограничивает возможности ВСУ в данном секторе.


Купянское направление


На Купянском участке российские войска расширяют плацдарм к северу от Купянска, с продвижением в районе Кутьковки. Вблизи Фиголевки идут интенсивные бои. Российские штурмовики достигли окраин Кондрашовки, одновременно проводя разведку боем в направлениях Тищенковки и Радьковки. В районе Тополей бойцы ВС РФ успешно очистили лесной массив, продвинувшись на несколько километров к западу от села.

Читайте также:

Бойцы РФ построили в зоне СВО подземный город с ловушками для ВСУ

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Жительница Курахово пряталась от украинских дронов, когда хоронила сына
#контроль
#сво
#всу
#вс рф
#курская область
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бойцы РФ построили в зоне СВО подземный город с ловушками для ВСУ
Бойцы ВС России построили на Харьковском направлении подземный город с ловушками
26 февраля 2025, 08:48

Фото: iStock/IherPhoto

Военнослужащие штурмового подразделения 44-го армейского корпуса группировки «Север» на харьковском направлении создали «подземный город» для отдыха и подготовки к боевым задачам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
В этом укрытии, расположенном на глубине нескольких метров, бойцы могут обслуживать технику, проводить ротацию и анализировать ситуации после боев. Для защиты от атак противника на входах установлены ловушки и скрытые выходы. Это позволяет военнослужащим незаметно атаковать опорные пункты врага и проводить операции в любое время суток.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

ВСУ отправляют военные грузы по почте

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

ВСУ устанавливают пулеметы в алтарях храмов, заявил протоиерей УПЦ
#военные
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ отправляют военные грузы по почте
Беженец Морковин: ВСУ отправляют военные грузы по почте
26 февраля 2025, 08:07

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Беженец из Часова Яра Павел Морковин сделал сенсационное заявление, что украинские военные используют почтовую компанию «Новая почта» для пересылки военных грузов, включая гранаты, патроны и огнестрельное оружие. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Морковина, который ранее владел магазином в своем городе, он стал свидетелем того, как на почту приходили военные для получения различных военных предметов.

«Каждый раз, приходя на почту, очередь состояла из 180-190 человек, из них до 10 человек гражданских, остальные все военные», — отметил он.

Морковин также добавил, что своими глазами видел, как военнослужащие получали снайперские винтовки, прицелы, помповые ружья и другие боеприпасы.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Президент Колумбии Петро назвал Зеленского глупцом из-за сделки в США

ВСУ устанавливают пулеметы в алтарях храмов, заявил протоиерей УПЦ
#военные
#боеприпасы
#сво
#упц
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала 128 БПЛА ВСУ
26 февраля 2025, 07:51

Фото: iStock/NiseriN

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 128 БПЛА ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Согласно информации, наибольшее количество беспилотников было сбито над Краснодарским краем — 83 дрона. Также были зафиксированы 30 попыток вторжения над Республикой Крым. Кроме того, 8 БПЛА были уничтожены над акваторией Азовского моря, 5 — над акваторией Черного моря, а по одному дрону сбили над Брянской и Курской областями.

Минобороны подчеркнуло, что все попытки украинских сил использовать беспилотники для атак на российские территории были успешно пресечены. Ведомство продолжает работу по обеспечению безопасности воздушного пространства страны.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Президент Колумбии Петро назвал Зеленского глупцом из-за сделки в США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

ВСУ устанавливают пулеметы в алтарях храмов, заявил протоиерей УПЦ

Жительница Курахово пряталась от украинских дронов, когда хоронила сына

Спецпосланник Трампа Келлог уверен в скором окончании украинского конфликта
#сша
#бпла
#страны
#сделки
#крым
#всу
#минобороны
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате