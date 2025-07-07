07 июля 2025, 18:47

Kp.ru: Командиры ВСУ мечтают, чтобы боевые действия шли вечно

Фото: istockphoto/Diy13

Командование ВСУ хочет, чтобы боевые действия продолжались годами, рассказала изданию KP.RU переехавшая в Россию жительница Киева. По словам женщины, украинские военнослужащие платят за то, чтобы не оказаться на передовой.





Солдаты ВСУ говорят, что сходить в отпуск стоит две тысячи рублей, а на две недели — больше 26 тысяч. На руки им остается не больше 30% от общего размера выплат. Уточняется, что больше всего уязвимы те, чье руководство употребляет наркотики или алкоголь. В этом случае вымогательства могут перерасти в различные виды физического насилия.





«При этом смелости ни у кого — ни гроша, сами наши командиры на «передок» ни ногой. При этом они буквально мечтают, чтоб такой конфликт длился вечно!» — заключила собеседница издания.