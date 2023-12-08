В Киеве и Киевской области произошло несколько взрывов

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Ранним утром в Киеве и окрестностях украинской столицы зафиксированы взрывы. Во всем регионе активно работала система противовоздушной обороны. Насколько это было возможно.
Как уточняется в публикации, воздушная тревога была объявлена не только в Киевской области, но и на большей части Украины. Спокойно было только во Львовской, Одесской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и Ровненской областях. Скорее всего, их черед придет несколько позже.
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Александр Бойцов