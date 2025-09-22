Обломки сбитых БПЛА повредили несколько автомобилей в Реутове
Четыре автомобиля получили повреждения в результате падения обломков сбитых беспилотников в подмосковном Реутове. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об 11 беспилотниках, сбитых на подлётах к Москве. Также из-за атаки ввели план «Ковёр» во всех столичных аэропортах, что привело к задержке и отмене более 35 рейсов.
По словам главы города, на местах работают все экстренные службы.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пока не прокомментировал падение обломков дронов в Реутове.
Вечером 22 сентября жители Нахабино и других подмосковных населённых пунктов сообщали о взрывах и полосах в небе от работы ПВО.
