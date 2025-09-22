Обломки сбитых БПЛА повредили несколько автомобилей в Реутове

22 сентября 2025, 21:33

Baza: четыре автомобиля получили повреждения от падения обломков БПЛА в Реутове

Фото: iStock/photosaint

Четыре автомобиля получили повреждения в результате падения обломков сбитых беспилотников в подмосковном Реутове. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.