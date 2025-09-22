Достижения.рф

Обломки сбитых БПЛА повредили несколько автомобилей в Реутове

Baza: четыре автомобиля получили повреждения от падения обломков БПЛА в Реутове
Фото: iStock/photosaint

Четыре автомобиля получили повреждения в результате падения обломков сбитых беспилотников в подмосковном Реутове. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об 11 беспилотниках, сбитых на подлётах к Москве. Также из-за атаки ввели план «Ковёр» во всех столичных аэропортах, что привело к задержке и отмене более 35 рейсов.

По словам главы города, на местах работают все экстренные службы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пока не прокомментировал падение обломков дронов в Реутове.

Вечером 22 сентября жители Нахабино и других подмосковных населённых пунктов сообщали о взрывах и полосах в небе от работы ПВО.

Анастасия Чинкова

