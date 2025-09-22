Достижения.рф

Выросло число сбитых над Москвой беспилотников

Собянин: ПВО сбила ещё два беспилотника над Москвой, всего ликвидировано 11 БПЛА
Фото: iStock/Zeferli

Средства ПВО сбили ещё два беспилотника, атаковавших Москву. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



Таким образом, на подлёте к Москве вечером 22 сентября ликвидировали 11 БПЛА.

«Ещё два беспилотных средства уничтожены силами ПВО Минобороны. По предварительным данным, повреждений нет. Экстренные службы работают на местах происшествий», – написал Собянин.
Ранее сообщалось, что атака БПЛА привела к задержке и отмене более 35 рейсов в столичных аэропортах. Росавиация временно ограничила вылеты и прилёты в Шереметьево, Домодедово и Внуково. Пострадавших и серьёзных разрушений компетентные органы не зафиксировали.

Службы ПВО и правоохранительные органы продолжают работу по обеспечению безопасности в воздушном пространстве над столичным регионом.

На местах работают все экстренные службы.
Анастасия Чинкова

