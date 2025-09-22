Выросло число сбитых над Москвой беспилотников

22 сентября 2025, 21:20

Собянин: ПВО сбила ещё два беспилотника над Москвой, всего ликвидировано 11 БПЛА

Фото: iStock/Zeferli

Средства ПВО сбили ещё два беспилотника, атаковавших Москву. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.





Таким образом, на подлёте к Москве вечером 22 сентября ликвидировали 11 БПЛА.





«Ещё два беспилотных средства уничтожены силами ПВО Минобороны. По предварительным данным, повреждений нет. Экстренные службы работают на местах происшествий», – написал Собянин.