Выросло число сбитых над Москвой беспилотников
Собянин: ПВО сбила ещё два беспилотника над Москвой, всего ликвидировано 11 БПЛА
Средства ПВО сбили ещё два беспилотника, атаковавших Москву. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Таким образом, на подлёте к Москве вечером 22 сентября ликвидировали 11 БПЛА.
«Ещё два беспилотных средства уничтожены силами ПВО Минобороны. По предварительным данным, повреждений нет. Экстренные службы работают на местах происшествий», – написал Собянин.Ранее сообщалось, что атака БПЛА привела к задержке и отмене более 35 рейсов в столичных аэропортах. Росавиация временно ограничила вылеты и прилёты в Шереметьево, Домодедово и Внуково. Пострадавших и серьёзных разрушений компетентные органы не зафиксировали.
Службы ПВО и правоохранительные органы продолжают работу по обеспечению безопасности в воздушном пространстве над столичным регионом.
На местах работают все экстренные службы.