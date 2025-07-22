Обломки сбитого дрона ВСУ упали рядом с кинопарком «Москино» в Новой Москве
В Новой Москве, в Краснопахорском районе, зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сбитого силами ПВО. Инцидент произошел вблизи кинопарка «Москино».
По данным Telegram-канала Mash, часть дрона, предположительно начиненная пластиковой взрывчаткой и поражающими элементами в виде шариков от подшипников, была обнаружена на территории зоопарка «Планета обезьян».
Зоопарк находится всего в 500 метрах от съемочной площадки «Москино».
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