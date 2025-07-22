Политтехнолог Павлив предрек последний шанс для Украины выйти из конфликта
Политтехнолог Павлив: осенью у Украины будет последний шанс выйти из конфликта
Последний шанс для выхода из конфликта у Украины будет осенью этого года. Об этом сообщил NEWS.ru политтехнолог Михаил Павлив.
Он считает, что переговорное окно откроется в сентябре, однако если украинская сторона им не воспользуется, то эскалация продолжится по ожидаемому сценарию. По мнению политтехнолога, желание Киева возобновить переговоры с Москвой — это не отказ от эскалации.
«Скорее это просто некий этап в информационном сопровождении этого конфликта», — отметил Павлив.
До этого стало известно, когда состоится новый раунд переговоров РФ и Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.