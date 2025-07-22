Политтехнолог Павлив предрек последний шанс для Украины выйти из конфликта

22 июля 2025, 13:09

Политтехнолог Павлив: осенью у Украины будет последний шанс выйти из конфликта

Фото: iStock/Diy13

Последний шанс для выхода из конфликта у Украины будет осенью этого года. Об этом сообщил NEWS.ru политтехнолог Михаил Павлив.





Он считает, что переговорное окно откроется в сентябре, однако если украинская сторона им не воспользуется, то эскалация продолжится по ожидаемому сценарию. По мнению политтехнолога, желание Киева возобновить переговоры с Москвой — это не отказ от эскалации.





«Скорее это просто некий этап в информационном сопровождении этого конфликта», — отметил Павлив.