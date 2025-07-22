Бойцы ВС РФ освободили село Новоторецкое в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Новоторецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, прошедшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны России ликвидировали 35 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Так, 9 БПЛА было уничтожено над Брянской областью, 7 беспилотников — над территорией Ростовской области, три дрона — над Московским регионом.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Читайте также: