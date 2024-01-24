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Обмен пленными России и Украины должен был состояться во второй половине 24 января в пункте пропуска Колотиловка на границе, однако борт, который перевозил пленных ВСУ был сбит нацистским киевским режимом. Об этом заявили в Минобороны России.
«Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена», - говорится в сообщении Минобороны России.
Уточняется, что обмен пленными должен был состояться в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе во второй половине 24 января. Однако, украинские власти сбили Ил-76 с пленными ВСУ на борту, чтобы в последствии обвинить Россию в уничтожении украинских военных.
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Элина Позднякова