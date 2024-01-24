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Обмен погибшими на Ил-76 пленными ВСУ должен был пройти на КПП «Колотиловка»

24 января 2024, 15:53
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Обмен пленными России и Украины должен был состояться во второй половине 24 января в пункте пропуска Колотиловка на границе, однако борт, который перевозил пленных ВСУ был сбит нацистским киевским режимом. Об этом заявили в Минобороны России.

«Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена», - говорится в сообщении Минобороны России.

Уточняется, что обмен пленными должен был состояться в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе во второй половине 24 января. Однако, украинские власти сбили Ил-76 с пленными ВСУ на борту, чтобы в последствии обвинить Россию в уничтожении украинских военных.

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#пропуска
#Белгород
#всу
#минобороны
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В Чечне посчитали провокацией инцидент с комбатом «Восток-Ахмат»
24 января 2024, 16:36

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

В сети распространилось видео, где чеченский батальон вступил в конфликт с российским военным
Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев считает провокацией конфликт командира батальона «Восток-Ахмат» Вахи Хамбулатовым на блокпосту, находящемся в Запорожской области. По словам Дудаева, бойцов «Восток-Ахмат» останавливали в третий раз на дороге.

«К таким патриотам нашей страны, как подполковник Ваха Висамович и его соратники, которые ежедневно рискуют жизнью, защищая нашу национальную безопасность, должно быть, как минимум, уважительное отношение со стороны всех остальных служб», - написал Ахмед Дудаев в Telegram-канале.
По его словам, конфликт был исчерпан ещё в минувшем году.

«Но никак не успокоятся представители ЦИПСО и другие наши недоброжелатели, которые вечно пытаются расшатать ситуацию и вбить клин между нашими подразделениями, распространяя подобные видеоролики», - отметил Дудаев.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины предъявила обвинения гендиректору корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борису Обносову. СБУ собрала доказательства на гендиректора российской корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова. Ему предъявили обвинение по статье о пособничестве в агрессии против Украины. В данный момент решается вопрос об объявлении в международный розыск.

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#украина
#всу
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В ГУР подтвердили подготовку обмена пленными между Россией и Украиной
24 января 2024, 16:15

Фото: iStock/Sinenkiy

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что 24 января Россия и Украины собирались произвести обмен пленными на границе между странами. Об этом он заявил «Радио Свобода»*.
«Но я могу констатировать, что запланированный на сегодня обмен пока не происходит», - сказал Юсов.

При этом он не уточнил, какой число военных готовилось к обмену.

Юсов также отметил, что ведомство в настоящее время проверят информацию российского Минобороны, которое заявило, что на борту упавшего Ил-76 находились украинские пленные.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что обмен пленными России и Украины должен был состояться во второй половине 24 января в пункте пропуска Колотиловка на границе, однако борт, который перевозил пленных ВСУ был сбит нацистским киевским режимом.

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* включено Минюстом РФ в список иностранных агентов
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#крушение
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На Украине предъявлены обвинения главе российской КТРВ Обносову
24 января 2024, 15:51

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Служба безопасности Украины предъявила обвинения гендиректору корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борису Обносову.
Сообщается, что СБУ собрала доказательства на гендиректора российской корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова.

Ему предъявили обвинение по статье о пособничестве в агрессии против Украины. В данный момент решается вопрос об объявлении в международный розыск.

По утверждениям СБУ, правоохранители выявляют, блокируют, а потов обратят в доход Украины неназванные иностранные активы, которые якобы принадлежат Обносову.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 22-летний студент из Донецка заявил в полицию на 45-летнего астронома, которая во время беседы в метро о СВО поддержал Украину. «Фонтанка» пишет, что женщину задержали у станции «Владимирская». По словам студента, во время беседы на «Достоевской» женщина выразила симпатию действиям ВСУ. Также студент увидел на её рюкзаке шеврон в виде сине-желтого флага размером 5 на 3 см.

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#сво
#украина
#всу
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Киев скоро начнёт бомбить свои города и сёла, предрёк Медведев
Медведев: Киев будет бомбить свои города и сёла ради сохранения власти
24 января 2024, 15:49

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что киевские власти, сбившие самолёт Ил-76 со своими военными, скоро пойдут бомбить свои города и сёла. Об этом он написал в Telegram-канале.
По его словам, уничтожение собственного населения и украинских городов не составит труда киевским властям, у которых на первом месте стоят власть и деньги.

Медведев назвал погибших при крушении самолёта лётчиков героями, а саму ситуацию – результатом внутриполитической борьбы неонацистских элит на Украине.

Минобороны РФ ранее сообщало, что в среду под Белгородом потерпел крушение российский самолёт Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные. Они и другие члены экипажа погибли на месте.

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#деньги
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В Минобороны РФ назвали терактом Киева крушение Ил-76 в Белгородской области
24 января 2024, 15:42

Фото: iStock/bpawesome

Киевские власти совершили теракт, сбив самолет Ил-76, который перевозил украинских военнопленных для последующего обмена. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Сегодня в 11 часов 15 минут киевским режимом совершен террористический акт в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский-Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом в министерстве уточнили, что вражеская ракета была выпущена из ЗРК в районе населённого пункта Липцы Харьковской области.

Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области примерно в 11 часов утра по московскому времени. При этом украинские военнослужащие взяли на себя ответственность за уничтожение российского Ил-76 с пленными бойцами ВСУ. По данным Генерального штаба Украины, судно было сбито ракетой ЗРК «Patriot». Якобы, на нём перевозили снаряды для С-300. Позже информация была удалена.

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Живов опроверг информацию о дефиците снарядов у ВСУ
Военкор Живов: когда у ВСУ начнут заканчиваться снаряды, они начнут отступать
24 января 2024, 15:21

Фото: iStock/Ales_Utovko

Политолог, военный эксперт Алексей Живов опроверг информацию о том, что ВСУ испытывают катастрофический снарядный голод.
«Когда боеприпасы начнут заканчиваться, мы это сразу увидим: начнет кусками в разных местах проваливаться фронт. Без боеприпасов воевать невозможно, потому, как только начнется дефицит, сопротивление станет слабее, военные будут отходить, а не принимать бой», - цитирует «Лента.ру» Живова.

Таким образом, он не считает, что ВСУ испытывают острый дефицит снарядов. Он также заметил, что ВСУ изначально компенсировали дефицит снарядов более высокой точностью боевой работы.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров вынужден был признать, что снарядный голод приносит серьезные проблемы ВСУ. По его словам, дефицит боеприпасов и снарядный голод - это чрезвычайно актуальная проблема, с которой сейчас сталкиваются вооруженные силы Украины.

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#всу
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Найдены первые тела погибших при крушении Ил-76 в радиусе 2 км от места падения
24 января 2024, 15:09

Фото: iStock/May_Chanikran

Первые тела погибших при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области обнаружены в радиусе 1,5 – 2 километра от места падения самолёта. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, к месту катастрофы прибыли три грузовика. При этом уточняется, что обломки самолета разбросало на пять километров в районе падения. Причем некоторые из них упали на участки местных жителей. По предварительным данным, пострадавших среди мирного населения нет.

Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области примерно в 11 часов утра по московскому времени. При этом украинские военнослужащие взяли на себя ответственность за уничтожение российского Ил-76 с пленными бойцами ВСУ. По данным Генерального штаба Украины, судно было сбито ракетой ЗРК «Patriot». Якобы, на нём перевозили снаряды для С-300. Позже информация была удалена.

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#судно
#информация
#всу
#крушение
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Военный рассказал о секрете российской несбиваемой ракеты
Глава КТРВ заявил, что ракета «Циркон» может преодолеть почти любую защиту
24 января 2024, 14:52

Фото: istock / bpawesome

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон», который считается практически несбиваемым, способен преодолеть практически любые средства защиты.

Ракета способна маневрировать за счет очень высокой скорости, что делает ее недосягаемой для систем противоракетной обороны. Об этом заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

Эксперт отметил, что «Циркон» можно сравнить «Кинжалом». Разница только в применении на кораблях, а не самолетах. «Циркон» обладает большой дальностью и скоростью - около 9 Махов.

«На сегодняшний день сбить ее средствами ПВО и ПРО противника почти невозможно. По сути, это уникальное изделие. В Китае идут разговоры о подобных ракетах, но пока она есть только у нас», — рассказал военный.
Ранее сообщалось, что Армия России нанесла групповой удар по объектам ВПК Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#вооружение
#ракета
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В МИД РФ прокомментировали украинскую атаку на Ил-76
МИД РФ: Киев поставил под вопрос возможность любых договоренностей, сбив Ил-76
24 января 2024, 14:45

Фото: iStock/iDymax

Любые договоренности с украинскими властями оказались под вопросом, после того, как Киев сбил Ил-76. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
По его словам, сбив Ил-76, Киев совершил акт безумного варварства, который демонстрирует полное пренебрежение к человеческой жизни.

«Они, нарушив договоренности, убили наших летчиков и бойцов сопровождения и "пустили в расход" своих же сограждан. Этот кровавый инцидент ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей и в каких угодно форматах», - написал Мирошник в Telegram-канале.

Он также выразил уверенность в том, что гарантии, которые дает киевский режим, если еще не нарушены, то обязательно будут нарушены.

Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области примерно в 11 часов утра по московскому времени. При этом украинские военнослужащие взяли на себя ответственность за уничтожение российского Ил-76 с пленными бойцами ВСУ. По данным Генерального штаба Украины, что судно было сбито ракетой ЗРК «Patriot». Якобы, на нём перевозили снаряды для С-300. Позже информация была удалена.

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