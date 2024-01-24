Киев скоро начнёт бомбить свои города и сёла, предрёк Медведев

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что киевские власти, сбившие самолёт Ил-76 со своими военными, скоро пойдут бомбить свои города и сёла. Об этом он написал в Telegram-канале.
По его словам, уничтожение собственного населения и украинских городов не составит труда киевским властям, у которых на первом месте стоят власть и деньги.
Медведев назвал погибших при крушении самолёта лётчиков героями, а саму ситуацию – результатом внутриполитической борьбы неонацистских элит на Украине.
Минобороны РФ ранее сообщало, что в среду под Белгородом потерпел крушение российский самолёт Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные. Они и другие члены экипажа погибли на месте.
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Медведев назвал погибших при крушении самолёта лётчиков героями, а саму ситуацию – результатом внутриполитической борьбы неонацистских элит на Украине.
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Анастасия Чинкова