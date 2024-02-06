Ущерб от намеренно уничтоженных Киевом в Донбассе лесов исчисляется миллионами долларов

В офисе президента Украины проводится аудит действий Вооруженных сил страны за два года, по результатам которого правительство, возможно, примет решение о кадровых перестановках в армии. Об этом в эфире телеканала «Рада» рассказал советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк.