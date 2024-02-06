На освобождённой территории Луганской Народной Республики обнаружены документы и уголовные дела, которые свидетельствуют о том, что киевские власти намеренно уничтожали леса в Донбассе. Об этом сообщают сотрудники силовых ведомств нового российского региона.
На тот момент указанные территории на тот момент находились под управлением Киева. Материалы уголовных дел о поджогах, найденные силовиками в Луганской областной прокуратуре, свидетельствуют о намеренном уничтожении украинскими властями лесов на территории Донбасса. По оценкам специалистов, только в одном лесничестве ущерб от этих варварских действий составил около 2,85 миллиона гривен (более 76 миллионов долларов).
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Александр Бойцов