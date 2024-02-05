Назван город Украины, который скоро может перейти под контроль ВС РФ

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Российская армия планирует перекрыть основной путь снабжения сил дислоцированного в Авдеевке гарнизона ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что за минувшие сутки украинские войска более 80 раз обстреляли территорию региона из разных видов оружия. Больше всего ударов (30) было нанесено по Шебекинскому району.
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Анастасия Чинкова