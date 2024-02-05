На Украине заявили, что страна не выберется из нищеты в ближайшие десятилетия

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Украина не выберется из нищеты в ближайшие десятилетия. Такой прогноз сделал бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
В октябре прошлого года Азаров заявил, что более 50% украинцев оказались за чертой бедности. А заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Украины Людмила Черенько сообщила, что уровень бедности населения страны в 2022 году вернулся к показателям 2002 года, составив 60%.
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