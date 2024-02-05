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На Украине заявили, что страна не выберется из нищеты в ближайшие десятилетия

Экс-премьер Азаров: Украина не выберется из нищеты в ближайшие десятилетия
05 февраля 2024, 09:44
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

Украина не выберется из нищеты в ближайшие десятилетия. Такой прогноз сделал бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

По его словам, Западу не нужно, чтобы Украина восстанавливалась и выбиралась из нищеты. Это связано с тем, что страна воспринимается как серая зона, а также «бесплатный» ресурс для борьбы с Россией.

В октябре прошлого года Азаров заявил, что более 50% украинцев оказались за чертой бедности. А заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Украины Людмила Черенько сообщила, что уровень бедности населения страны в 2022 году вернулся к показателям 2002 года, составив 60%.

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Бизнес «Яндекса» продали за 475 миллиардов рублей
05 февраля 2024, 10:08

Фото: iStock/ANGHI

Нидерландская Yandex N.V. продает российский бизнес «Яндекса» за 475 миллиардов рублей, покупателем стал консорциум частных инвесторов. Об этом сообщили в компании.
«Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы Новой головной компанией "Яндекса" станет Международная компания акционерное общество (МКАО) "Яндекс"», — говорится в пресс-релизе.

При этом уточняется, бизнес продается за 475 миллиардов рублей, это цена уже с учетом 50% скидки от рыночной стоимости, которая предусматривается в соответствии с требованиями правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Акционеры Yandex N.V. и регулирующие органы должны будут согласовать сделку.

23 января сообщалось, что российское МКАО стало владельцем главного юридического лица Яндекса в России, сменив нидерландский Yandex N.V. Международная компания акционерное общество теперь имеет долю ООО «Яндекс» в размере 99,999%.

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G7 и ЕС предлагают восстанавливать Украину за счёт замороженных активов России
Bloomberg: G7 и ЕС предлагают использовать активы РФ для восстановления Украины
04 февраля 2024, 23:38

Фото: iStock/Bet_Noire

Группа семи (G7) и Евросоюз обсуждают возможность использования замороженных активов России для финансирования Украины, сообщает 4 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Этот план предусматривает использование более $250 млрд замороженных активов российского ЦБ в качестве залога для финансирования восстановления Украины. Согласно предложению, союзники Киева могут продать его долг. Агентство подчеркивает, что такой вариант находится лишь на уровне обсуждения, и политическое решение еще не принято.

При этом сторонники такого решения уже сейчас считают, что урегулирование конфликта приведет к возмещению ущерба Москвой, а в случае отказа ей могут быть предъявлены претензии по замороженным активам.

Как ранее отмечала британская Financial Times, такая мера позволит союзникам Киева решить вопрос с финансированием Украины, не ожидая решения сложных юридических вопросов, связанных с конфискацией российских активов. Использование активов в качестве залога для привлечения долга — это попытка найти компромисс между разными точками зрения, высказываемыми внутри G7 и Евросоюза.

Некоторые страны, в том числе Германия, выступают против конфискации российских активов по юридическим соображениям, отмечая,что Киев сможет получить российские активы, в лучшем случае, многие годы спустя. При этом скорее всего западные союзники Украины обещаниями о разблокировке активов РФ будут просто оттягивать предоставление военной помощи для ВСУ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Белый дом пытается надавить на Европу, поддерживая решение об изъятии российских активов и передаче их Украине.


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#евросоюз
#россия
#украина
#финансирование
#план
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FT: Устойчивость российской экономики к санкциям потрясла многих экспертов
04 февраля 2024, 19:09

Фото: istockphoto/StudioEasy

Многие западные эксперты и аналитики были по-настоящему ошеломлены тем, насколько российская экономика оказалась устойчива к санкционному давлению. Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, она даже показывает рост по отдельным показателям.
Об этом пишут обозреватели издания The Financial Times. Многие экономисты, полагавшие что уже первый раунд может привести к катастрофическому экономическому спаду в России, были изумлены, когда этого не произошло. Напротив, экономика страны продемонстрировала устойчивый и стабильный рост.

Россия сумела выбраться из рецессии, минимизировав потери, избежала попыток Запада ограничить её доходы от продажи энергоносителей, а также увеличила без заметных последствий расходы на оборону. Это совсем не похоже на страну, погружённую в экономический кризис. В результате Международный валютный фонд вынужден был пересмотреть свой собственный прогноз роста ВВП на текущий год до 2,6%, что на 1,5 процентных пункта, чем в октябре прошлого года.

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#ввп
#доходы
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КНДР получила миллионные прибыли за счет экспорта париков
Reuters: КНДР в 2023 году поставила в Китай ресниц и париков на сумму $167 млн
04 февраля 2024, 02:36

Фото: iStock/NatanaelGinting

По данным агентства Reuters, Северная Корея активно экспортирует парики и накладные ресницы, которые приносят прибыль в миллионы долларов.
Далее продукция маркируется как сделанная в Китае и продаётся по всему миру. Ссылаясь на данные таможни КНДР и КНР, агентство утверждает, что в прошлом году Северная Корея экспортировала в Китай 1680 тонн накладных ресниц и париков на сумму около $167 млн.

По словам экспертов, эти продукты составляют значительную часть экспорта страны. Вопреки пандемическим ограничениям, торговля возобновилась в 2023 году, предоставляя важный источник валюты Северной Корее и обходя международные санкции.

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#учения
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#продукция
#кндр
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Сыроварня в Чехове расширила производство и стала выпускать на 44% больше сыра
02 февраля 2024, 22:10

Фото: Минсельхозпрод МО

На сыроварне De Famille в городском округе Чехов реализовали инвестпроект по расширению производственной базы. Благодаря этому выпуск мягких сыров увеличился на 44%, сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Объём инвестиций в проект – 30 млн рублей. Производственную площадь расширили почти на 1 тысячу квадратных метров. Был построен и оснащён новый склад готовой продукции, появились новые климатические камеры и цеха упаковки продукции. Закуплено отечественное климатическое оборудование. Прирост выпуска мягких сыров составил 44%», – рассказал Мурашов.
Сыроварня De Famille предлагает широкий ассортимент сыров с белой благородной плесенью и с мытой корочкой. Помимо этого, каждый желающий может на заказ создать уникальные изделия по заданным характеристикам.

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Подмосковье начинает размещать свои товары на прилавках Саудовской Аравии

В Московской области появится новое предприятие по выпуску лечебного питания

В Московской области реализуют около 280 проектов импортозамещения на четверть триллиона рублей
#минсельхозпрод мо
#владислав мурашов
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#сыр
#сыроварня
#чехов
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Подмосковье начинает размещать свои товары на прилавках Саудовской Аравии
02 февраля 2024, 18:47

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московская область запускает размещение региональных товаров в ритейле Саудовской Аравии, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности региона открыл сбор заявок от производителей, желающих увидеть свою продукцию на полках магазинов страны.
Подать заявку можно через новый сервис, запущенный на Инвестиционном портале Подмосковья.
«В прошлом году мы успешно осуществили листинг подмосковных товаров в Объединённых Арабских Эмиратах. Продукция пяти локальных компаний зашла в крупные торговые сети страны – Union Coop, Grandiose и AllDay. В конце года мы анонсировали масштабирование этой практики – расширение присутствия в сетях ОАЭ и выход в ритейл Саудовской Аравии и Китая. Приглашаем к сотрудничеству подмосковные компании, заинтересованные в господдержке при размещении в розничных сетях королевства», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Как уточнили в министерстве, при обращении в фонд за получением этой поддержки нужно учитывать, что самые востребованные категории товаров на рынке Саудовской Аравии – кондитерские изделия, продукты из сегмента здорового питания (батончики, снеки и сухие завтраки), продукция без сахара, протеиновые печенья и батончики.

Кроме того, в стране пользуются спросом детское питание, продукция из грибов, майонезы, снеки, мёд, продукция быстрого приготовления, а также средства для окрашивания и тонирования волос.

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#мининвест мо
#экономика и инвестиции в подмосковье
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#продукты
#питание
#московская область
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Аналитик Раманинов спрогнозировал курс евро до 98 рублей на следующей неделе
02 февраля 2024, 15:20

Фото: istockphoto.com/peshkov

Аналитик Сергей Раманинов предположил, что на следующей неделе курс евро будет в диапазоне 95,8-98 рублей.
«На следующей неделе рубль ожидаем в диапазоне 88—90 рублей за доллар и 95,8—98 рублей за евро», — отметил в беседе с RT Раманинов.

По его словам, на курс рубля оказывают влияние ожидания по продлению мер обязательной продажи валютной выручки экспортёрами и цены на нефть.

Специалист также добавил, что пока понижение ключевой ставки Центробанка РФ не ожидается.

Ранее Финансовый аналитик Владислав Антонов заявлял, что при отсутствии изменений на рынке рубль может вырасти до 86 в отношении к доллару. При этом, по его словам, при таких условиях евро опустится до 94 рублей, а юань будет на уровне 12.

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#евро
#рубль
#курс
#цены
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В Московской области появится новое предприятие по выпуску лечебного питания
02 февраля 2024, 14:58

Фото: istockphoto / valtron84

Завод по выпуску лечебного питания построят в городском округе Красногорск. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Новое производство компании «Технологии Биосинтеза» будет реализовано в индустриальном парке «Нахабино Парк».

«Важный импортозамещающий проект в области медицины будет реализован в г.о. Красногорск на территории индустриального парка «Нахабино Парк». Инвестиции в проект компании «Технологии Биосинтеза» составят 1,3 млрд рублей. На предприятии планируется создать 120 рабочих мест. Завод начнет работать уже в 2026 году», – поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что продукты компании будут использоваться в комплексной терапии пациентов, находящихся в реанимации, которые не способны самостоятельно принимать питание.

Кроме этого, поставляться препараты будут в России, но и Казахстана, Армении, Киргизии, Белоруссии

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#красногорск
#завод
#продукты
#нахабино
#питание
#технологии
#екатерина зиновьева
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В Московской области реализуют около 280 проектов импортозамещения на четверть триллиона рублей
02 февраля 2024, 14:44

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковные предприятия вносят свой вклад в решение стратегической задачи по замещению импорта. В регионе планируется реализовать около 280 таких проектов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Общий объём инвестиций составит около четверти триллиона рублей. На импортозамещающих предприятиях рассчитывают создать более 26 тысяч новых рабочих мест.
«В 2022 году мы запустили 21 проект, в прошлом – 56. В планах – ещё почти 200. Среди них есть уникальные для нас направления – например, производство двигателей на Коломенском заводе или лифтов в Серпухове. Предлагаем инвесторам максимально выгодные условия. Бизнес, приходя в Подмосковье, может рассчитывать на целый комплекс федеральных и региональных мер поддержки. Это промышленная ипотека, займы Фонда развития промышленности, программа «Земля за 1 рубль», субсидии и многое другое. Всё это позволяет запускать новые производства – от фармацевтики и медицинских изделий до пищепрома и машиностроения», – рассказал Воробьёв.
77 проектов импортозамещения в Московской области уже запущено. Так, Коломенский завод реализует крупный инвестпроект по созданию двигателей. В 2023-2027 годы запланировано направить около 26 млрд рублей на техническое перевооружение производства и локализацию выпуска ключевых компонентов дизельных двигателей. Дополнительно создано около 500 рабочих мест. Продукция предприятия используется в качестве силовых установок локомотивов, кораблей и судов, объектов энергетики, карьерной техники.

Серпуховский лифтостроительный завод некоторое время не работал, а теперь планомерно наращивает производство. В ближайшей перспективе предприятие планирует выйти на мощность 12 тысяч лифтов в год.

Компания по производству прицепной техники «Тонар» первой реализовала проект по региональной программе «Земля за 1 рубль». В 2023 году она завершила в Орехово-Зуеве строительство двух новых цехов. В этом году компания планирует начать возводить ещё один производственный объекта. Объём инвестиций превышает 800 млн рублей.

Проект ООО «Интегра-РУС» направлен на развитие производства оборудования для получения медицинского кислорода. Компания планирует запустить производство на предоставленном в Истре участке в 2026 году. Она сможет выпускать 6-7 кислородных концентраторов в год. Инвестиции в проект составят около 17 млн рублей.

А компания «Новые экологические решения» инвестирует 800 млн рублей в создание комплекса по производству качественных органических удобрений.
Компания получила землю за 1 рубль в Богородском округе.

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Ещё один подмосковный индустриальный парк вошёл в федеральный реестр
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#экономика и инвестиции в подмосковье
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