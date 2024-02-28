Объявлено о модернизации российского «Тора»

Фото: сайт Минобороны РФ
Ижевский электромеханический завод «Купол» запустил процесс глубокой модернизации зенитно-ракетных комплексов семейства «Тор», сообщает руководитель предприятия Фанил Зиятдинов в беседе журналу «Национальная оборона».
Зиятдинов объявил о начале масштабной модернизации «Тора» и отметил, что результатом модернизации станет значительный рост боевых возможностей комплекса. По словам эксперта, десять лет назад завод выпускал единственное изделие – ЗРК «Тор-М2У».
Глава компании уточнил, что «коллектив активно работает над очередной» модернизацией ЗРК семейства «Тор». Будущие зенитно-ракетные комплексы малой дальности удвоят их боевые и эксплуатационные возможности и сделают «Тор-М2» очень непохожим на нынешнюю модель «Тор-М1».
Ранее сообщалось, что экипажи ЗРК «Тор-М1» ВС РФ отражают атаки беспилотников в зоне СВО.
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Глава компании уточнил, что «коллектив активно работает над очередной» модернизацией ЗРК семейства «Тор». Будущие зенитно-ракетные комплексы малой дальности удвоят их боевые и эксплуатационные возможности и сделают «Тор-М2» очень непохожим на нынешнюю модель «Тор-М1».
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Александр Климов