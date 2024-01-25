Серпуховский завод произвёл современные лифты для нового пешеходного моста

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Серпуховский лифтостроительный завод изготовил три пассажирских лифта для пешеходного моста в Серпухове. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«На предприятии трудятся 270 человек. Московская область – главный заказчик завода. Между правительством области и предприятием заключено стратегическое соглашение. Мы действуем в рамках этого соглашения, не забывая при этом и о других, в том числе новых регионах, которые нуждаются в современном лифтовом парке», — заявил управляющий заводом Леонид Черноног.Пешеходный мост на железнодорожном вокзале Серпухова строится по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Сооружение оборудуют тремя лифтами завода грузоподъёмностью 1 тыс кг и вместимостью до 14 человек.
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