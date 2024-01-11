В Электростали начали строить завод автомобильной спецтехники

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
«Строительство ведёт компания «ТК ЛИФТ», специализирующаяся на производстве прицепов, бункеровозов, мусоровозов и автомобилей с крюковыми установками. Кроме того, компания занимается техническим обслуживанием такой техники», — отмечается в сообщении.
Инвестиции в новое производство в Электростали составят 111,5 млн рублей, на заводе будет создано около 40 рабочих мест. Запустить производство планируется уже в этом году.
В ведомстве отметили, что в минувшем году земельные участки за рубль получили 80 инвесторов. Общий объём инвестиций по проектам в рамках этой областной программы превысил 63 млрд рублей.
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