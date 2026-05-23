Одесситы освободили от ТЦК мобилизованных
Жители Одессы освободили мобилизованных от сотрудников ТЦК
В Одессе местные жители освободили принудительно мобилизованных мужчин из микроавтобуса военкомата, разбив стекло транспортного средства. Об этом сообщили украинские СМИ.
Журналисты опубликовали видео инцидента. На кадрах видно, как группа мужчин выбирается через разбитое окно и бросается в бегство.
«В Одессе люди разбили стекло военкоматовского микроавтобуса и выпустили мобилизованных», — говорится в материале.На фоне нехватки личного состава в ВСУ киевский режим все чаще сталкивается с протестами. Силовые действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, вызывают скандалы. В интернете широко распространяются видеозаписи, на которых представители военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.