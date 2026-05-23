Одесситы освободили от ТЦК мобилизованных

23 мая 2026, 17:34

Жители Одессы освободили мобилизованных от сотрудников ТЦК

В Одессе местные жители освободили принудительно мобилизованных мужчин из микроавтобуса военкомата, разбив стекло транспортного средства. Об этом сообщили украинские СМИ.





Журналисты опубликовали видео инцидента. На кадрах видно, как группа мужчин выбирается через разбитое окно и бросается в бегство.





«В Одессе люди разбили стекло военкоматовского микроавтобуса и выпустили мобилизованных», — говорится в материале.



