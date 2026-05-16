Gelandewagen пытался скрыться от полиции и ТЦК на Украине
В Одессе сотрудники полиции преследовали внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen, водитель которого попытался уйти от представителей территориального центра комплектования (ТЦК). Иномарка двигалась по трамвайным путям, а полицейские сопровождали её с включенным звуковым сигналом, пишут украинские СМИ. Информация о том, удалось ли задержать нарушителя, не приводится.
Ранее аналогичный инцидент произошёл в Ровно. Там водитель белого BMW, отказавшийся выполнять требования сотрудников ТЦК, сдал назад и сбил одного из них. Конфликт, по данным обозревателей, возник после попытки военкомов вытащить мужчину из автомобиля.
На фоне острого дефицита личного состава в Вооружённых силах Украины местные власти ужесточают мобилизационные меры. Это сопровождается ростом скандалов и протестных настроений в обществе.
В интернете регулярно появляются видеозаписи, на которых силой удерживают мужчин, применяют к ним физическую силу и принудительно увозят в микроавтобусах. Такие инциденты вызывают широкий общественный резонанс и критику в социальных сетях.
