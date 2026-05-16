Gelandewagen пытался скрыться от полиции и ТЦК на Украине

16 мая 2026, 22:16

Полиция Одессы погналась за пытавшимся скрыться от ТЦК Gelandewagen

В Одессе сотрудники полиции преследовали внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen, водитель которого попытался уйти от представителей территориального центра комплектования (ТЦК). Иномарка двигалась по трамвайным путям, а полицейские сопровождали её с включенным звуковым сигналом, пишут украинские СМИ. Информация о том, удалось ли задержать нарушителя, не приводится.