Толпа мужчин с монтировками прогнала сотрудников ТЦК под Одессой
Жители города Измаил Одесской области на мотоциклах и с монтировками прогнали сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом сообщают местные СМИ.
В Сети появились кадры произошедшего, на которых видно, как толпа мужчин успешно вытесняет военкомов. Предварительно, сопротивление оказала одна из ромских общин.
Пользователи соцсетей сравнили поведение жителей со штурмом крепости Измаил. Они намекнули, что в регионе еще помнят подвиг полководца Александра Суворова, под руководством которого русские войска взяли крепость в 1790 году.
Ранее сообщалось, что уклоняющийся от мобилизации мужчина расстрелял полицейских в Одессе.
Читайте также: