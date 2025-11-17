В Одесской области произошли пожары на объектах портовой инфраструктуры
В Одесской области на юге Украины вспыхнули пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры. Об этом сообщают украинские СМИ.
Огонь удалось быстро локализовать и потушить. Экстренные службы работают на месте происшествия, обеспечивая безопасность и предотвращая дальнейшее распространение пламени. Пока нет данных о пострадавших.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
