Силы ПВО сбили почти 850 украинских беспилотников за неделю над регионами РФ

17 ноября 2025, 06:20

МО РФ: за неделю над российскими регионами сбиты почти 850 дронов ВСУ

Фото: istockphoto / Aleksandr_Gromov

Системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей недели уничтожили или перехватили 848 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.