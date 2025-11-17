Силы ПВО сбили почти 850 украинских беспилотников за неделю над регионами РФ
Системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей недели уничтожили или перехватили 848 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Больше всего воздушных целей российская ПВО уничтожила в ночь на 14 ноября (216). За 24 часа до этого, согласно сводке оборонного ведомства, ликвидированы 130 дронов ВСУ. В Минобороны подтвердили, что под атакой находились регионы Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского федеральных округов.
Активность украинских беспилотников заметили накануне. В течение трех вечерних часов средства ПВО сбили 31 БПЛА над территориями российских регионов.
