Стремительное сужение Мирноградского котла, взятие под контроль Малой Токмачки и Ровнополья: последние новости СВО на 17 ноября
ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение новых участков, блокирование противника и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении продолжаются позиционные бои с локальными попытками наступления противника. Подразделения ВС РФ силами штурмовых групп сумели продвинуться вглубь территории Сумской области на нескольких участках. По итогам прошедших суток общее продвижение составило до 350 метров.
На остальных участках фронта существенных изменений не произошло. На Теткинском и Глушковском направлениях ситуация остается стабильной, активность противника ограничивается артиллерийскими обстрелами и разведывательными действиями.
Харьковская областьНа левобережье Волчанска ВС РФ в ходе тяжелых уличных боев методично очищают от противника частный сектор. За минувшие сутки на этом участке достигнуто продвижение в глубину обороны ВСУ до 400 метров. Значительный успех достигнут на Синельниковском направлении, где российские военные, развивая вчерашний успех, продвинулись вперед на 500 метров и в ходе ожесточенных боев овладели тремя хорошо укрепленными опорными пунктами ВСУ.
На участке фронта Меловое-Хатнее также зафиксировано уверенное продвижение российских войск на 500 метров. Армейская авиация и расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А нанесли высокоточные удары по местам дислокации 3-й отдельной танковой бригады ВСУ в районах Катериновки и Двуречного, нанеся противнику значительный урон.
Запорожское направлениеНа Запорожском направлении российские подразделения продолжают успешное наступление, достигнув значительных результатов. В районе Степногорска остатки украинских сил были окружены в промзоне после взятия города под контроль. Одновременно развивается наступление под Приморском, где также отмечено продвижение.
Особого внимания заслуживает освобождение Малой Токмачки и Ровнополья. Теперь российские подразделения находятся в непосредственной близости от Орехова, что создает реальную угрозу украинскому укрепрайону. На остальных участках фронта противник оказывает разрозненное сопротивление, неспособное изменить оперативную обстановку.
Гуляйпольское направлениеПосле освобождения населенных пунктов Новоуспеновское, Новое и Равнополье ВС РФ прорвали оборону противника на участке фронта протяженностью 5 км. Продолжая наступление, подразделения ведут бои за населенные пункты Варваровку, Весёлое, Зелёный Гай и Затишье. Успешное продвижение позволяет осуществлять тактический охват Гуляйполя с нескольких сторон. Войска начинают поджимать городскую группировку противника с двух сторон, создавая предпосылки для ее возможного оперативного окружения. Овладение селом Равнополье позволило взять под огневой контроль главную дорогу, которая снабжает гарнизон противника в Гуляйполе.
Купянское направлениеНа Купянском направлении продолжаются ожесточенные боевые действия. В ночные часы украинское командование предприняло попытку изменить оперативную обстановку, задействовав специальные подразделения. Однако эта атака была решительно пресечена, что стало уже четвертой безуспешной попыткой контратаки со стороны ВСУ в течение последних суток.
Российские подразделения продолжают вести напряженные бои в районе населенных пунктов Куриловка и Кучеровка. Для укрепления позиций и развития успеха командованием ВС РФ были оперативно передислоцированы дополнительные силы из резервного состава, что позволит надежно закрепиться на достигнутых рубежах левого берега реки Оскол.
Северское направлениеНа Северском направлении продолжаются интенсивные боевые действия по оптимизации линии фронта. Российские подразделения проводят активные операции на участке между населенными пунктами Звановка и Выемка. Особо ожесточенный характер носят бои за ключевой укрепленный район на восточных подступах к Северску. Контроль над этим объектом позволит создать благоприятные условия для последующего штурма городской черты. Параллельно отмечается успешное продвижение ВС РФ в направлении Северска со стороны Дроновки, где наступление развивается вдоль железнодорожной линии.
Покровское направлениеВ Красноармейске (Покровске) штурмовики 2-й армии продвигаются в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также в промзоне. Продолжается зачистка последних разрозненных очагов сопротивления противника. Многие украинские военнослужащие, находящиеся в городе, предпочитают сложить оружие и сдаться в плен.
Тактическая обстановка в районе Мирнограда (Димитрова) развивается в пользу российских войск. Мирноградский котел стремительно уменьшается. Подразделения ВС РФ ведут бои в самом городе, а ВСУ оставили значительную территорию к югу от Мирнограда. Российские войска фактически отрезали Мирноград от Покровска, что исключает вариант совместной обороны этой агломерации противником.