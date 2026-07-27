Одному российскому блогеру назначили психиатрическую экспертизу

27 июля 2026, 22:39

ТАСС: Блогера Илью Ремесло проверят психиатры

Фото: istockphoto/sudok1

Для блогера Ильи Ремесло, обвиняемого по делу о распространении фейков о российской армии, назначили стационарную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.