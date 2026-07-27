Одному российскому блогеру назначили психиатрическую экспертизу
Для блогера Ильи Ремесло, обвиняемого по делу о распространении фейков о российской армии, назначили стационарную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.
По данным агентства, в настоящее время ютубер находится в Научном центре социальной и судебной психиатрии имени В. П. Сербского. Указанный факт подтвердил адвокат Сергей Бадамшин.
Илье Ремесло инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ). Максимальная санкция по упомянутой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. В материалах дела в качестве доказательства фигурирует интервью, которое блогер дал журналистке Ксении Собчак.
Блогера задержали 17 июля по месту жительства в Санкт-Петербурге и этапировали в Москву для проведения следственных действий. Решением Басманного районного суда столицы в отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
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