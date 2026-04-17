Критиковавшего СВО блогера-юриста Ремесло выпустили из психбольницы

Критиковавший СВО блогер-юрист Ремесло вышел из психушки и обратился к аудитории

Блогер и юрист Илья Ремесло выписался из петербургской психиатрической больницы № 3 имени Скворцова-Степанова. Об этом он сообщает в личном блоге.





Напомним, юриста госпитализировали 19 марта. Как утверждают журналисты, государственные органы не имели отношения к этому решению. Точный диагноз блогера не разглашается, но источники намекнули, что с подобным расстройством сталкиваются многие известные представители шоу-бизнеса.



По словам Ремесло, анализы не выявили в его крови следов алкоголя или наркотиков. Он также заявил, что не жалеет о своих действиях, однако признал — в критике стоит придерживаться более сбалансированных формулировок.





«Всем доброго вечера, дорогие друзья! Сегодня вышел из 20-го отделения больницы Скворцова-Степанова, где провел 30 дней», — написал Илья.



