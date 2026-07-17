Илью Ремесло отправили в СИЗО после ареста по делу о фейках о ВС РФ

17 июля 2026, 21:36

Адвокат заявил, что блогер Илья Ремесло не признаёт вину и обжалует арест

Илья Ремесло (Фото: Telegram / @remeslaw)

Блогера Илью Ремесло отправили в СИЗО № 7 в Капотне после решения Басманного суда Москвы. Ранее суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 30 дней по делу о распространении фейков о Вооружённых силах РФ.





Как рассказал SHOT адвокат Сергей Бадамшин, его подзащитный не признаёт вину. По словам юриста, состояние Ремесло оставляет желать лучшего после ранних следственных действий.





«Состояние неважное. Всё из-за обысков, которые проводились у него в пять утра», — отметил адвокат.