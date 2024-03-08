Байден: Американских солдат нет и не было на Украине

Фото: iStock/Im Yeongsik
Американской армии нет и никогда не будет на полях спецоперации на Украине, об этом заявил глава США Джозеф Байден, в ходе своего выступления в Конгрессе.
«Они не просят об американских солдатах. По факту, американских солдат нет в войне на Украине, и я привержен сохранить это», — заявил глава Штатов.
По словам американского лидера, единственное, о чём просит Киев — это поставка вооружения и боеприпасов.
При этом, ранее Байден, рассуждая о доступной медицине, оговорился и рассказал про Москву. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Байден: китайские авто могут передавать данные о пользователях в Китай
Бывший спикер Маккарти: Байден использует шпаргалки для общения во время встреч
Байден: в ходе ежегодного медосмотра не было выявлено ничего нового
Евгения Парфентьева