Офицер военкомата в Киеве попытался покончить с собой прямо на рабочем месте

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В Киеве сотрудник одного из районных территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.) попытался совершить самоубийство прямо у себя в кабинете. Офицер выжил и сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии.
Об этом сообщают средства массовой информации украинской столицы со ссылкой на собственные источники. По их данным, офицером, пытавшимся свести счёты с жизнью, был начальник отдела персонала Печерского ТЦК майор Воеводин. О причинах, толкнувших военкома на суицид, не сообщается.
Известно, что майора коллеги нашли бездыханным в его кабинете. Рядом на столе лежала предсмертная записка. Военкома экстренно доставили в больницу. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое, поэтому врачи пока воздерживаются от любых прогнозов.
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