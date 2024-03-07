Военкомы в Одессе отключили призывнику свет и скрутили его рядом с электрощитком — видео

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Сотрудники территориального центра комплектования выманили призывника, отключив ему в квартире свет. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Инцидент произошел поздним вечером 5 марта. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как военкомы подошли к домовому щитку и отключили электроэнергию. Когда ничего не подозревающий украинец вышел из квартиры, двое в военной форме набросились на него и вывели из подъезда.
Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что на украинский военкомат возбудили уголовное дело после смерти военнообязанного. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
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Алина Юрчак