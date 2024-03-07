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Военкомы в Одессе отключили призывнику свет и скрутили его рядом с электрощитком — видео

«Страна.ua»: Военкомы выманили жителя Одессы из квартиры, выключив свет
07 марта 2024, 08:21

Телеграм-канал «Политика Страны»

Сотрудники территориального центра комплектования выманили призывника, отключив ему в квартире свет. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Инцидент произошел поздним вечером 5 марта. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как военкомы подошли к домовому щитку и отключили электроэнергию. Когда ничего не подозревающий украинец вышел из квартиры, двое в военной форме набросились на него и вывели из подъезда.

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.


Ранее сообщалось, что на украинский военкомат возбудили уголовное дело после смерти военнообязанного. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Пробыли 55 суток в подвале»: пленный рассказал об ужасных условиях содержания в ВСУ
Пленный Бугарь: получил обморожение ног из-за ужасных условий содержания в ВСУ
07 марта 2024, 09:01

Фото: iStock/Prostock-Studio

Военнопленный Владимир Бугарь рассказал РИА Новости о плохих условиях содержания в ВСУ, из-за которых он получил обморожение ног.
Его подразделение привезли в шахту, в которой должно было пройти распределение. Бойцы ВСУ получили оружие и боеприпасы, после чего отправились в район Авдеевки. Остальных троих, включая Бугаря, оставили в подвале. Один из них был ранен, а у собеседника агентства было обморожение конечностей.

В общей сложности, по словам военнопленного, они пробыли в подвале 55 суток.

Бугарь рассказал, что попал в ряды ВСУ в октябре прошлого года, когда его вызвали в сельсовет и призвали зарегистрироваться. После этого его забрали, отобрав при этом все документы.

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Балицкий сообщил, что российские военные улучшили позиции под Работино

Украинский командующий сообщил о подготовке ВСУ к контрудару в этом году
#украина
#всу
#военные
#плен
#сво
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Минобороны заявило о перехвате шести беспилотников над тремя регионами России
МО РФ: силы ПВО сбили шесть БПЛА ВСУ над Брянской, Тульской и Курской областями
07 марта 2024, 07:26

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

ВСУ 6 раз с помощью беспилотных летательных аппаратов пытались атаковать три российских региона за ночь. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Уточняется, что системы ПВО сбили один дрон над Курской областью, три — над Брянской и еще два — над Тульской областью.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС РФ улучшили свои позиции около Работино, и освобожденная территория постепенно увеличивается. Губернатор отметил, что на данный момент власти работают над обеспечением коммунальных функций. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#дрон
#всу
#рф
#пво
#бпла
#беспилотник
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Богомаз: Два украинских дрона сбиты над Брянской областью
07 марта 2024, 06:23

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский

Два украинских дрона самолётного типа сбили в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом. Пострадавших и разрушений нет», — уточнил глава региона.

Ранее власти Белгородской, Курской и Воронежской областей ввели на территориях этих регионов режим ракетной из-за опасности атак со стороны украинских БПЛА.

Не сумев добиться каких-либо заметных успехов в ходе боевых действий, киевский режим всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#дрон
#бпла
#брянская область
#всу
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В США раскрыли всю правду о качестве переданных Украине «Абрамсов»
NI: Танки Abrams на Украине показали, что они ничем не лучше других боевых машин
07 марта 2024, 03:45

Фото: РИА Новости/Стрингер

Регулярные потери на поле боя в Украине американских танков M1 Abrams доказывают, что они ничем не лучше других аналогичных боевых машин, считает военный обозреватель американского журнала National Interest Питер Сучиу.
«Украина стала кладбищем танков, и три M1 Abrams — это лишь новые трупы на нем. Они сгорели, как и другие танки — и тысячи других танков до этого», — отметил журналист, комментируя тот факт, что Украина всего за неделю безвозвратно потеряла уже третий из переданных ей ранее «Абрамсов».

Сучиу считает, что, несмотря на пафосные заявления американских военных о решающей роли танков США в украинском конфликте, на деле M1 Abrams, как и заявлял ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, горят так же хорошо, как и любая другая бронетехника ВСУ.

Ранее стало известно об уже третьем уничтоженном американском танке Abrams в зоне специальной военной операции на Украине. Бронемашину уничтожил с первого выстрела в ходе танковой дуэли экипаж российского Т-72Б3. Вскоре Министерство обороны подтвердило эту информацию в своей ежедневной сводке. Кроме того, были опубликованы кадры попадания по американскому танку.

Слабым местом Abrams является недостаточная броневая защита башни танка, которая открыта ко всем ударам, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, данные детали известны офицерам ВС РФ, и они успешно пользуются своими знаниями в ходе борьбы с этой машиной.

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#танки
#сша
#украина
#журналисты
#военная техника
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В России охарактеризовали как суицид новое контрнаступление ВСУ
Депутат Госдумы Шеремет: Новое контрнаступление ВСУ сродни суициду
07 марта 2024, 01:39

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Депутат Государственной Думы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) равносильно самоубийству, передает РИА Новости.
«Жаль, что жизнь ничему не учит украинских самодуров. Новое контрнаступление станет для ВСУ суицидом», – отметил он.

Ранее украинский командующий Александр Павлюк сообщил о готовящемся контрнаступлении ВСУ в этом году.

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#госдума
#депутат
#всу
#сво
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#контрнаступление
#россия
#крым
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Балицкий сообщил, что российские военные улучшили позиции под Работино
Балицкий: российские войска улучшили добились улучшения позиций под Работино
07 марта 2024, 01:13

Фото: iStock/aapsky

Российские войска улучшили свои позиции в районе Работино, и освобожденная территория постепенно увеличивается, объявил глава Запорожской области Евгений Балицкий РИА Новости, отметив, что власти сейчас работают над обеспечением коммунальных функций.
«Сейчас наши подрезают фланги. На самом деле, пока что в Работино нельзя называть, что оно взято. Мы улучшили свои позиции, это все, что я могу сказать, все остальное должны комментировать военные», – уточнил Балицкий.

Глава области отказался уточнить, когда поселок перейдет под контроль российской армии, объяснив это тем, что информация может быть предоставлена только военными.

Ранее Балицкий выразил идею разрешить бывшим украинским военнопленным, которые отказываются от обмена и хотят стать россиянами, участвовать в восстановлении новых территорий.

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#губернатор
#запорожская область
#всу
#сво
#вс рф
#военные
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Украинский командующий сообщил о подготовке ВСУ к контрудару в этом году
Командующий сухопутными войсками ВСУ: Украина готовится к контрудару в этом году
06 марта 2024, 19:41

Фото: istock / Olena_Z

ВСУ намерены создать ударную группировку и перейти в наступление уже в этом году. Об этом командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил в эфире всеукраинского телемарафона.
Он пояснил, что задачей ВСУ является стабилизация ситуации на линии фронта. В настоящее время командование украинской армией будет проводить перегруппировку сил и доукомплектование бойцов, чтобы подготовиться к наступлению.

Контрудар ВСУ планируют нанести до конца 2024 года, отметил Павлюк.

Прежде сообщалось, что в Польше раскрыли, когда инициатива на фронте перейдет к России. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#россия
#украина
#контрнаступление
#сво
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Над Черным морем обнаружили три самолета ВВС Британии
Су-30 не допустил нарушения границы РФ самолетами ВВС Британии над Черным морем
06 марта 2024, 19:40

Фото: iStock/yucelyilmaz

Российский истребитель Су-30 предотвратил нарушение государственной границы самолетами ВВС Великобритании над Черным морем, сообщили 6 марта в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, с помощью средств контроля воздушного пространства были обнаружены три воздушные цели. Для предотвращения нарушения границы России был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. Экипаж идентифицировал воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135, а также два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании.

Согласно сообщению ведомства, когда Су-30 приблизился, иностранные воздушные суда развернулись от государственной границы. После этого российский самолет вернулся на базу. Минобороны отметило, что полет выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

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#вкс
#нарушения
#минобороны
#ракеты
#рф
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«Не только слышал, но и видел». Зеленский рассказал о взрыве рядом с кортежем
Зеленский прокомментировал информацию о взрыве рядом с его кортежем
06 марта 2024, 19:05

Фото: istockphoto/RamonCast

Сегодня, 6 марта, многие СМИ сообщали о взрыве в Одессе в то время, когда там мог находится Владимир Зеленский. Украинский президент заявил, что следуя в автомобильном кортеже не только слышал, но и видел взрыв.
Телеграм-канал «7 канал. Новости Одессы» опубликовал фрагмент видеозаписи совместного брифинга, который Зеленский провёл после встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Именно там киевский лидер заявил, что слышал и видел взрыв в городе. Ранее городские паблики сообщали о ракетном ударе, нанесённом в то время, когда кортеж Зеленского следовал на встречу с греческим премьером.

Вызывает вопросы тот факт, что взрыву не предшествовал сигнал воздушной тревоги. Мониторинговые каналы министерства цифровой трансформации Украины также не давали никакой информации о ракетах, летящих к цели. Военкор Юрий Котенок предположил, что Зеленский мог устроить провокацию, как уже не раз бывало, чтобы поднять свой рейтинг и набрать политические очки. Информации о пострадавших пока нет ни в украинских, ни в российских источниках.

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