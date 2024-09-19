«Нас послали тупо умереть»: Бойцы ВС РФ не дали комбригу ВСУ совершить самоубийство

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Попавший в плен ВС РФ командир отделения 150-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виктор Павлуш рассказал, что его подразделение даже не смогло дойти до позиций из-за огня российской армии. Интервью публикует ТАСС.
«Привезли нас на окраину Торецка. На позиции мы не дошли: накрыли нас минометы, артиллерия. Потом бегал ночь, прятался от дронов, от минометов. Наутро зашел в покинутые дома, еще целые. Там тоже дроны меня засекли. Я посидел и понял, что живым уже я не буду», — рассказал Павлуш.
По его словам, командование ВСУ отправляет своих солдат «тупо умереть» в один конец, обещая сменить через три дня.
Павлуш также рассказал, что от безысходности собирался совершить самоубийство, выйдя на открытую местность, чтобы погибнуть от удара дрона или мины. При этом он понял, что рядом есть российские военные.
«Я крикнул: "Мужики, вы пристрелите меня, только не мучайте". Они говорят: "Мы в тебя стрелять не будем, мы же русские. Документы взяли в курточке, так я и попал в плен "», - заключил свой рассказ комбриг ВСУ.
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