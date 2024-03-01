«Они неадекватны»: В Совфеде объяснили, почему Киеву нельзя доверять ракеты Taurus

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Киевскому режиму нельзя доверять ракеты Taurus, с таким заявлением выступил первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в интервью для «РИА Новости».
«Что касается применения ракет большой дальности, то нанесение ими ударов по территории РФ, естественно, приведёт к эскалации конфликта. Мы имеем моральное право ответить ударом на удар», — заявил Бондарев.
К тому же, по его словам, главы киевского режима просто неадекватные. Они могут «шмальнуть даже туда, куда запретят западные кураторы», считает Бондарев.
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