Медведев заявил, что немцы снова превратились в заклятых врагов России

Фото: kremlin.ru
Извечные противники России немцы вновь превратились в наших заклятых врагов, с таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора высшего немецкого военного руководства, на которой обсуждалась передача Украине ракет Taurus для атаки на Крымский мост.
По его словам немцы, которые всегда оставались противниками России, вновь превратились в наших заклятых врагов.
Читайте также:
Захарова: Современное руководство ФРГ ссылается на опыт Третьего рейха
Toronto Star: Канада может отправить военных для обучения военных ВСУ
Песков назвал безответственными слова Остина о столкновении НАТО с Россией
«Посмотрите, с какой тщательностью и в каких деталях фрицы обсуждают удары по нашей территории с использованием ракет повышенной дальности, выбирают объекты для поражения и наиболее вероятные способы причинить максимальный вред нашей Родине и нашим людям», — подчеркнул Медведев.
Читайте также:
Захарова: Современное руководство ФРГ ссылается на опыт Третьего рейха
Toronto Star: Канада может отправить военных для обучения военных ВСУ
Песков назвал безответственными слова Остина о столкновении НАТО с Россией
Евгения Парфентьева