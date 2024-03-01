Захарова: Современное руководство ФРГ ссылается на опыт Третьего рейха

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Современное руководство Германии ссылается на опыт Третьего рейха, с таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее российская журналистка Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которое немецкое военное руководство обсуждает план ударов по Крымскому мосту.
На опубликованной Симоньян аудиозаписи также можно услышать, как руководство ФРГ обсуждают коллег из США и Великобритании. По их словам, они давно напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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«Я тут вчиталась! Вы только подумайте, современное немецкое руководство ссылается на опыт Третьего рейха! Да они вообще уже осатанели!», — прокомментировала случившееся Захарова.
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Евгения Парфентьева