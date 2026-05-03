Оператор БПЛА раскрыл, как вычисляют позиции ВСУ
Боевики ВСУ на Сумском направлении ведут себя нагло и почти не скрывают свои позиции. Об этом заявил старший оператор разведывательного беспилотника Supercam S350 с позывным Сенсей.
По его словам, которые передает ТАСС, противник часто переводит личный состав на одно место. Много позиций выявляются с первого раза.
Военнослужащий отметил, что благодаря расчетам можно наблюдать за происходящим на расстоянии двух-трех километров. Например, недавно одно из подразделений высмотрело транспортное средство, которое доставляло личный состав и провизию на вражеские позиции. Координаты передали командованию, после чего объект ликвидировали.
В Минобороны добавили, что расчеты беспилотных систем 810-й отдельной бригады морской пехоты в составе группировки войск «Север» ведут постоянный мониторинг в Сумской области. Они следят за перемещениями противника и корректируют удары по его позициям.
