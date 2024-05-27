Оператор БПЛА уничтожил более 300 бойцов ВСУ, обогнав по эффективности героя СССР Зайцева

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Оператор FPV-дронов уничтожил более 300 вражеских боевиков, об этом рассказал инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным «Пиночет» в интервью для РИА Новости.
«Один российский оператор FPV-дрона уничтожил более 300 человек. Это же показатель уровня великого снайпера — героя Советского Союза Василия Зайцева», — рассказал российский военный.
По его словам, сейчас мы находимся на пороге войны будущего.
В ходе битвы за Сталинград герой СССР Василий Зайцев уничтожил 225 солдат и офицеров противника, в том числе 11 гитлеровских снайперов. По словам же собеседника агентства, результативность современных операторов беспилотников уже превысила показатели Зайцева.
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Евгения Парфентьева