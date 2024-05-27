Оператор БПЛА уничтожил более 300 бойцов ВСУ, обогнав по эффективности героя СССР Зайцева

С 2021 года членам межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии удалось извлечь из массовых захоронений останки свыше 1,2 тыс. мирных жителей, которые были убиты в результате обстрелов ВСУ. Об этом рассказала руководитель МРГ, омбудсмен Луганской Народной Республики Анна Сорока, её слова передаёт ТАСС.