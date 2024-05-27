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Пьяные украинские военные на Пасху застрелили двух офицеров ВСУ, заявил пленный

27 мая 2024, 06:38
Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Два пьяных украинских солдата застрелили двух офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Пасху, сообщает РИА Новости со ссылкой на попавшего в плен украинского военного.
«Один из них [из убитых] был замполит, другой – не знаю кто», – рассказал он. согласно его словам, офицеры оскорбляли стрелявших.

Пленный отметил, что солдаты были «пьяные, считали себя бойцами сильными, доблестными, заслуживающими уважения».



Украинский военный также заявил, что убитый офицер был из его батальона.

Ранее сообщалось, что двое украинских военнослужащих, захваченных российскими бойцами, попросили солдат украинской армии сдаться.

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Стало известно, почему ЕС передаёт Украине недостаточное число снарядов
Economist: недостаток взрывчатки в Европе усложнил оказание помощи Киеву
27 мая 2024, 07:15

Фото: iStock/bbsferrari

Дефицит взрывчатки не позволяет странам Европы наращивать производство снарядов для передачи Украине. Об этом пишет журнал Economist.
«Европа отчаянно пытается увеличить свое незначительное производство артиллерийских снарядов и ракет. Самым уязвимым направлением является то, о чем до недавнего времени думали в последнюю очередь: нехватка взрывчатых веществ», — говорится в статье.

При этом издание утверждает, что производители взрывчатки в Европе не уверены, что им удастся быстро нарастить объемы производства, и боятся, что из-за этого Киев не получит необходимое количество снарядов.

Уточняется, что после окончания холодной войны резко снизился спрос на оружие, после чего производители взрывчатки вынужденно сократили свои объемы или вовсе закрылись.

Автор со ссылкой на эксперта отметил, что для строительства завода по производству взрывчатки необходимо от трёх до семи лет. Кроме того, в Европе не хватает квалифицированной рабочей силы и ключевого сырья.

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В США отметили переход на новый этап украинского конфликта
Экс-агент ЦРУ Джонсон: между Россией и Украиной началась новая фаза борьбы
27 мая 2024, 06:11

Фото: iStock/Diy13

В конфликте между Россией и Украиной началась новая фаза борьбы, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон на своем YouTube-канале Dialogue Works.
«Мы вступили в новую фазу боевых действий. Это продвижение вперед (ВС России), но это не классическое большое наступление», – уточнил эксперт.

По словам Джонсона, в настоящее время российские военные намерены сокращать контингент украинских войск на передовой, а не освобождать территорию.

Ранее Ларри Джонсон заявил, что США не могут предоставить Украине достаточное количество средств противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, потенциал российской армии значительно превышает военные возможности ВСУ.

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#пво
#сша
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Полковник Кошкин описал механизм сдачи в плен
27 мая 2024, 05:40

Фото: iStock/Diy1

Существует специальная радиоволна, по которой украинские военные могут сдаться в плен, заявил военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин, передает ​«Лента.ру».
Военный подчеркнул, что сдача в плен связана с серьезными рисками для обеих сторон.

«Есть радиоволна, на которой можно договориться о сдаче в плен на определенном участке. Но важна бдительность: на этой волне ловят свои же. Бывает и наоборот: спецназ говорит, что собирается сдаться в плен, а сам начинает боевую операцию. Так что эта история небезопасна для обеих сторон», – заключил полковник.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за неделю российским войскам сдались 67 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российский санитар спас четверых раненых сослуживцев в зоне проведения СВО
27 мая 2024, 05:10

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Младший санитар Валерий Александров спас четверых раненых сослуживцев на линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщило Министерство обороны России, передает ТАСС.
«В ходе боевых действий, находясь на линии боевого соприкосновения, Валерий Александров вынес из-под огня противника четверых российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести и неспособных самостоятельно передвигаться. Затем он оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в медицинский госпиталь», – сообщили в оборонном ведомстве.

Подчеркивается, что Александров ранее неоднократно оказывал помощь коллегам. Он приостанавливал кровотечение, очищал раны от осколков и организовывал эвакуацию раненых.

Ранее российский полковник Сергей Туманов спас раненых операторов беспилотников из горящей машины в районе СВО.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВС России совершили прорыв на купянском направлении - полковник Алехин
27 мая 2024, 04:38

Фото: iStock/SergeyVButorin

Полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин, располагающийся в Белгородской области, заявил, что Вооруженные силу Украины (ВСУ) оголили фронт на купянском направлении, перебросив войска на север. Это позволило российским бойцам совершить прорыв, передает ​URA.RU.
«Мы этим воспользовались и наращиваем усилия. В частности, освободили Ивановку и село Берестовое. Фронт оживился. Противник несет потери», – заявил Алехин.

По его словам, освобождение этих населенных пунктов поможет российской армии занять стратегически важные территории.

Ранее председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные прорвали оборону украинской армии в районе Запорожья. По его словам, бои на пологовско-гуляйпольском участке линии фронта усилились.

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Минобороны России сообщило о нанесении удара по колонне ВСУ
Минобороны РФ: расчет РСЗО нанес удар по колонне ВСУ
27 мая 2024, 04:16

Фото: iStock/aapsky

Расчет РСЗО «Ураган» Западной группировки войск нанес удар по колонне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Министерство обороны России, передает ТАСС.
В ведомстве сообщили, что колонна была уничтожен на расстоянии более 30 километров на одном из стратегически важных направлений.

Министерство обороны добавило, что воздушная разведка помогла определить цели. Отмечается, что с высоты удалось заметить систематическое передвижение экстремистских группировок и военной техники.

26 мая стало известно, что российские войска контролируют село Берестовое в Харьковской области. Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка в Луганской народной республике было нанесено поражение 77-й аэромобильной бригаде ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В США заявили об ошибках ВСУ

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В США заявили об ошибках ВСУ
Бывший сотрудник ЦРУ Джонсон: переброска ВСУ создает слабые места линии обороны
27 мая 2024, 03:20

Фото: iStock/Anna_Anikina

Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон сообщил об ошибках Вооруженных сил Украины (ВСУ) в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
По его словам, украинская армия перебрасывает свои войска с одного участка линии фронта на другой, тем самым создавая слабые места. Он подчеркнул, что у украинской стороны недостаточно резервов, поэтому одновременное размещение войск в любом месте невозможно.

Бывший сотрудник ЦРУ отметил, что российские войска могут действовать одновременно с нескольких точек по линии фронта.

Ранее Джонсон заявил, что США не могут предоставить Украине достаточное количество средств противовоздушной обороны (ПВО).

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Генштаб ВСУ признал успехи России на покровском направлении в ДНР

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Генштаб ВСУ признал успехи России на покровском направлении в ДНР
27 мая 2024, 00:28

Фото: iStock/aapsky

Вооруженные силы (ВС) России добилась «частичного успеха» на покровском направлении, заявил в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявление цитирует издание Страна.ua» в Telegram-канале.
Отмечается, что российские военные пытаются прорвать оборону украинской армии в районе населенного пункта Очертино. Также идут бои в районе Сокола и Уманского.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наиболее интенсивные бои ведутся на покровском направлении Донецкой Народной Республики (ДНР). Украинский лидер подчеркнул, что российские войска также пытаются прорваться в северной части Харьковской области.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал самые сложные участки фронта для украинской армии. По его словам, это покровское и кураховское направления.

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#харьковская область
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На Украине спрогнозировали сроки активного наступления ВС России
Луценко: ВС России растянут фронт и нанесут удар на неожиданном участке осенью
26 мая 2024, 23:11

Фото: iStock/Anna_Anikina

В ходе спецоперации Вооруженные силы (ВС) Росси будут расширять фронт до осени 2024 года и активно наступать после президентских выборов в США, заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире местного телеканала «Прямой».
По его оценкам, президент России Владимир Путин осознает, что мобилизация не поможет ВСУ. Таким образом, русская армия продолжит продвигаться по линии фронта и готовить мощные наступательные действия.

Луценко заявил, что линия боевого соприкосновения была растянута на харьковском направлении на новые 80 километров. По подсчетам бывшего генпрокурора, «дальше будут Ахтырка, Сумы и т.д.».

Ранее Юрий Луценко оценил укомплектованность Вооруженных сил Украины на разных участках фронта.

Он выразил уверенность, что президент Владимир Зеленский признает, что страна находится в тяжелом положении и требует пополнения армии.

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