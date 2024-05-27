Пьяные украинские военные на Пасху застрелили двух офицеров ВСУ, заявил пленный

Фото: iStock/Vladislav Stepanov
Два пьяных украинских солдата застрелили двух офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Пасху, сообщает РИА Новости со ссылкой на попавшего в плен украинского военного.
«Один из них [из убитых] был замполит, другой – не знаю кто», – рассказал он. согласно его словам, офицеры оскорбляли стрелявших.
Пленный отметил, что солдаты были «пьяные, считали себя бойцами сильными, доблестными, заслуживающими уважения».
Украинский военный также заявил, что убитый офицер был из его батальона.
Ранее сообщалось, что двое украинских военнослужащих, захваченных российскими бойцами, попросили солдат украинской армии сдаться.
Читайте также:
Полковник Кошкин описал механизм сдачи в плен
Мобилизованный из ДНР рассказал о пытках в украинском плену
Попавшие в плен украинские военные призвали солдат ВСУ к сдаче
Александр Климов