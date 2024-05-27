Российский санитар спас четверых раненых сослуживцев в зоне проведения СВО

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Младший санитар Валерий Александров спас четверых раненых сослуживцев на линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщило Министерство обороны России, передает ТАСС.
«В ходе боевых действий, находясь на линии боевого соприкосновения, Валерий Александров вынес из-под огня противника четверых российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести и неспособных самостоятельно передвигаться. Затем он оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в медицинский госпиталь», – сообщили в оборонном ведомстве.
Подчеркивается, что Александров ранее неоднократно оказывал помощь коллегам. Он приостанавливал кровотечение, очищал раны от осколков и организовывал эвакуацию раненых.
Ранее российский полковник Сергей Туманов спас раненых операторов беспилотников из горящей машины в районе СВО.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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