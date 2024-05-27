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Российский санитар спас четверых раненых сослуживцев в зоне проведения СВО

27 мая 2024, 05:10
Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Младший санитар Валерий Александров спас четверых раненых сослуживцев на линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщило Министерство обороны России, передает ТАСС.
«В ходе боевых действий, находясь на линии боевого соприкосновения, Валерий Александров вынес из-под огня противника четверых российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести и неспособных самостоятельно передвигаться. Затем он оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в медицинский госпиталь», – сообщили в оборонном ведомстве.

Подчеркивается, что Александров ранее неоднократно оказывал помощь коллегам. Он приостанавливал кровотечение, очищал раны от осколков и организовывал эвакуацию раненых.



Ранее российский полковник Сергей Туманов спас раненых операторов беспилотников из горящей машины в районе СВО.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#вс рф
#минобороны рф
#эвакуация
Полковник Кошкин описал механизм сдачи в плен
27 мая 2024, 05:40

Фото: iStock/Diy1

Существует специальная радиоволна, по которой украинские военные могут сдаться в плен, заявил военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин, передает ​«Лента.ру».
Военный подчеркнул, что сдача в плен связана с серьезными рисками для обеих сторон.

«Есть радиоволна, на которой можно договориться о сдаче в плен на определенном участке. Но важна бдительность: на этой волне ловят свои же. Бывает и наоборот: спецназ говорит, что собирается сдаться в плен, а сам начинает боевую операцию. Так что эта история небезопасна для обеих сторон», – заключил полковник.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за неделю российским войскам сдались 67 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российский санитар спас четверых раненых сослуживцев в зоне проведения СВО

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#всу
#сво
#владимир путин
#минобороны рф
#плен
#украина
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Полковник заявил о прорыве ВС России на купянском направлении
ВС России совершили прорыв на купянском направлении – полковник Алехин
27 мая 2024, 04:38

Фото: iStock/SergeyVButorin

Полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин, располагающийся в Белгородской области, заявил, что Вооруженные силу Украины (ВСУ) оголили фронт на купянском направлении, перебросив войска на север. Это позволило российским бойцам совершить прорыв, передает ​URA.RU.
«Мы этим воспользовались и наращиваем усилия. В частности, освободили Ивановку и село Берестовое. Фронт оживился. Противник несет потери», – заявил Алехин.

По его словам, освобождение этих населенных пунктов поможет российской армии занять стратегически важные территории.

Ранее председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные прорвали оборону украинской армии в районе Запорожья. По его словам, бои на пологовско-гуляйпольском участке линии фронта усилились.

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#сво
#всу
#вс рф
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Минобороны России сообщило о нанесении удара по колонне ВСУ
Минобороны РФ: расчет РСЗО нанес удар по колонне ВСУ
27 мая 2024, 04:16

Фото: iStock/aapsky

Расчет РСЗО «Ураган» Западной группировки войск нанес удар по колонне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Министерство обороны России, передает ТАСС.
В ведомстве сообщили, что колонна была уничтожен на расстоянии более 30 километров на одном из стратегически важных направлений.

Министерство обороны добавило, что воздушная разведка помогла определить цели. Отмечается, что с высоты удалось заметить систематическое передвижение экстремистских группировок и военной техники.

26 мая стало известно, что российские войска контролируют село Берестовое в Харьковской области. Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка в Луганской народной республике было нанесено поражение 77-й аэромобильной бригаде ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В США заявили об ошибках ВСУ

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#минобороны рф
#сво
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#вс рф
#всу
#лнр
#харьковская область
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В США заявили об ошибках ВСУ
Бывший сотрудник ЦРУ Джонсон: переброска ВСУ создает слабые места линии обороны
27 мая 2024, 03:20

Фото: iStock/Anna_Anikina

Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон сообщил об ошибках Вооруженных сил Украины (ВСУ) в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
По его словам, украинская армия перебрасывает свои войска с одного участка линии фронта на другой, тем самым создавая слабые места. Он подчеркнул, что у украинской стороны недостаточно резервов, поэтому одновременное размещение войск в любом месте невозможно.

Бывший сотрудник ЦРУ отметил, что российские войска могут действовать одновременно с нескольких точек по линии фронта.

Ранее Джонсон заявил, что США не могут предоставить Украине достаточное количество средств противовоздушной обороны (ПВО).

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Генштаб ВСУ признал успехи России на покровском направлении в ДНР

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#всу
#украина
#вс рф
#военные
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Генштаб ВСУ признал успехи России на покровском направлении в ДНР
27 мая 2024, 00:28

Фото: iStock/aapsky

Вооруженные силы (ВС) России добилась «частичного успеха» на покровском направлении, заявил в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявление цитирует издание Страна.ua» в Telegram-канале.
Отмечается, что российские военные пытаются прорвать оборону украинской армии в районе населенного пункта Очертино. Также идут бои в районе Сокола и Уманского.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наиболее интенсивные бои ведутся на покровском направлении Донецкой Народной Республики (ДНР). Украинский лидер подчеркнул, что российские войска также пытаются прорваться в северной части Харьковской области.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал самые сложные участки фронта для украинской армии. По его словам, это покровское и кураховское направления.

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На Украине спрогнозировали сроки активного наступления ВС России
Луценко: ВС России растянут фронт и нанесут удар на неожиданном участке осенью
26 мая 2024, 23:11

Фото: iStock/Anna_Anikina

В ходе спецоперации Вооруженные силы (ВС) Росси будут расширять фронт до осени 2024 года и активно наступать после президентских выборов в США, заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире местного телеканала «Прямой».
По его оценкам, президент России Владимир Путин осознает, что мобилизация не поможет ВСУ. Таким образом, русская армия продолжит продвигаться по линии фронта и готовить мощные наступательные действия.

Луценко заявил, что линия боевого соприкосновения была растянута на харьковском направлении на новые 80 километров. По подсчетам бывшего генпрокурора, «дальше будут Ахтырка, Сумы и т.д.».

Ранее Юрий Луценко оценил укомплектованность Вооруженных сил Украины на разных участках фронта.

Он выразил уверенность, что президент Владимир Зеленский признает, что страна находится в тяжелом положении и требует пополнения армии.

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#россия
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#всу
#харьков
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Генерал ВСУ не смог выругаться на украинском языке и перешел на русский
Генерал Кривонос не смог без русского языка описать провал ВСУ
26 мая 2024, 21:21

Фото: iStock/Anna_Anikina

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос не смог подобрать слов на родном языке, чтобы выразить возмущение провалом украинской армии на Харьковском направлении в эфире телеканала «Прямой».
Он отметил, что российские военные были удивлены тем, насколько плохо Украина организовала оборону на этом участке фронта.

«Они не ожидали, что всё будет настолько плохо. На украинском это даже не так звучит, отвратительно хреново», — сказал он по-русски.
Генерал пояснил, что у украинских военных было несколько месяцев для усиления обороны, возведения укреплений и создания плотных минных полей, но ничего из этого не было выполнено.

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#село
#вс рф
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США примут участие в «саммите мира» в Швейцарии, пишут СМИ
Reuters: США примут участие в «саммите мира» в Швейцарии в июне
26 мая 2024, 20:20

Фото: iStock/rarrarorro

США примут участие в предстоящем в июне «саммите мира» в Швейцарии, передает Рейтер.
«Правительство США будет участвовать в международной мирной конференции в Швейцарии», — передает агентство, ссылаясь на неназванного американского чиновника.
Ранее Владимир Зеленский призвал председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена поддержать саммит своим личным присутствием и лидерством.

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В США раскрыли, к чему привела военная помощь для Украины
NYT: западное оружие подвело ВСУ и привело к гибели солдат
26 мая 2024, 19:34

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Западное вооружение не оправдало ожиданий в зоне спецоперации, сообщает New York Times.
«По словам украинских командиров, некоторые из поставленных западных вооружений подвели их, что привело к гибели людей», — говорится в статье.
Украинские командиры и киевский военный исследовательский проект указывают, что некоторые американские высокоточные снаряды, отправленные в зону СВО, оказались неэффективными на поле боя из-за помех, создаваемых российскими системами.

Сообщается, что эта проблема заставила украинских военных прекратить использование части переданного вооружения. В статье также упоминается, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечал, что западные снаряды оказали помощь, но лишь на короткий срок.

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