Определён состав российской делегации на переговорах по Украине
Помощник президента Владимир Мединский вновь возглавил российскую делегацию на переговорах по Украине. Об этом сообщает RT.
В состав группы вошли заместитель главы МИД Сергей Рябков и начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков.
В экспертную группу включили заместителя начальника оперативного управления Генштаба Юрия Жигарловского и руководителя департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрия Минаева. К ней присоединился директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима. Трёхсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби пройдут 10—11 ноября.
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