«Калашников» покажет усовершенствованное на опыте СВО вооружение

09 ноября 2026, 06:43

Концерн «Калашников» представит новинки на форуме в Москве

Фото: iStock/blyamur

Концерн «Калашников» впервые продемонстрирует свои новейшие разработки на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности — он пройдёт в Москве 10–11 ноября. Как сообщили ТАСС в концерне, экспозиция объединит современное стрелковое оружие, беспилотники, экипировку и другие решения оборонного холдинга.