«Калашников» покажет усовершенствованное на опыте СВО вооружение
Концерн «Калашников» впервые продемонстрирует свои новейшие разработки на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности — он пройдёт в Москве 10–11 ноября. Как сообщили ТАСС в концерне, экспозиция объединит современное стрелковое оружие, беспилотники, экипировку и другие решения оборонного холдинга.
Значительная часть представленных образцов создана с учётом опыта применения оружия в зоне проведения СВО. Ижевские специалисты доработали многие модели, чтобы повысить их эффективность в реальных боевых условиях.
В числе ключевых экспонатов — модификации автоматов АК‑12, АК‑15 и АК‑19. Гости форума также смогут увидеть снайперские винтовки: СВ‑98, СВЧ (винтовку Чукавина) и классическую СВД (винтовку Драгунова).
Помимо этого, в экспозиции будет представлен пистолет-пулемет Калашникова ППК-20, а также линейка пистолетов Лебедева. Эти образцы пользуются спросом как у российских силовых структур, так и у зарубежных заказчиков.
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