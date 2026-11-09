09 ноября 2026, 09:57

Фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжают наносить удары по военным и тыловым объектам Украины, задействуя высокоточное оружие и беспилотники. Под поражение попадают предприятия ВПК, энергетическая и транспортная инфраструктура, а также морские суда с военными грузами. Одновременно подразделения группировок «Днепр», «Восток», «Юг» и «Север» ведут разведку и огневое воздействие на передовых направлениях, уничтожая укрытия, опорные пункты и живую силу противника. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины Точное попадание по пехоте ВСУ на Ореховском направлении Поражение укрепрайонов ВСУ на Запорожском направлении Ликвидация генератора и укрытия ВСУ под Дружковкой Успехи группировки войск «Север»



Ночная работа ПВО

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Точное попадание по пехоте ВСУ на Ореховском направлении

Фото: Минобороны РФ

Поражение укрепрайонов ВСУ на Запорожском направлении

Ликвидация генератора и укрытия ВСУ под Дружковкой

Успехи группировки войск «Север»