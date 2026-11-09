Поражение завода БПЛА под Полтавой, удары по электроподстанциям и ликвидация укрытий ВСУ на передовой: последние новости СВО на 9 ноября
Российские войска продолжают наносить удары по военным и тыловым объектам Украины, задействуя высокоточное оружие и беспилотники. Под поражение попадают предприятия ВПК, энергетическая и транспортная инфраструктура, а также морские суда с военными грузами. Одновременно подразделения группировок «Днепр», «Восток», «Юг» и «Север» ведут разведку и огневое воздействие на передовых направлениях, уничтожая укрытия, опорные пункты и живую силу противника. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 430 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Орловской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом и Республикой Крым. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныВ ночь на 9 ноября ВС РФ провели массированную атаку высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности. Согласно данным Минобороны РФ, целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, энергетические объекты и транспортная инфраструктура Украины, работающие на нужды ВСУ.
В Полтавской области поражён Глобинский завод, где собирали и хранили беспилотники большой дальности. В Киевской области была атакована электроподстанция недалеко от Белой Церкви. В Днепропетровской области пострадала подстанция в районе Кривого Рога. В Черкасской области удар пришёлся на электроподстанцию в городе Черкассы. В Винницкой области была разрушена тяговая электроподстанция. Кроме того, в Чёрном море юго-западнее Одессы поражён сухогруз, перевозивший вооружение и военное имущество для ВСУ.
Точное попадание по пехоте ВСУ на Ореховском направленииРазведчики Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения группировки «Днепр» с помощью беспилотников обнаружили в лесополосе замаскированные блиндажи с пехотой противника на Ореховском направлении Запорожской области. Координаты укрепрайона передали командованию, которое решило применить 120-мм самоходное орудие «Нона-С». Стрельба шла с закрытых позиций. Объективный контроль с камеры российского дрона подтвердил точное попадание. Благодаря мастерству ивановских десантников ежедневно ликвидируются десятки объектов ВСУ, что заметно улучшает условия для продвижения штурмовых групп в зоне ответственности группировки «Днепр».
Поражение укрепрайонов ВСУ на Запорожском направленииБеспилотники разведывательных подразделений группировки «Восток» вскрыли в лесополосах Запорожской области систему оборудованных позиций противника. ВСУ разместили там замаскированные блиндажи, долговременные укрытия и огневые точки, используемые для живой силы и удержания рубежей обороны. Данные о координатах получили расчёты 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация». Согласно данным Минобороны РФ, артиллеристы провели серию огневых ударов, разрушив укреплённые блиндажи, укрытия и огневые точки. Ликвидация опорных пунктов ослабила оборону противника и создала предпосылки для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки «Восток».
Ликвидация генератора и укрытия ВСУ под ДружковкойРасчёты беспилотников Южной группировки войск продолжают поражать военную инфраструктуру противника на Краматорском направлении. В лесополосе возле Дружковки операторы выявили замаскированную полевую дизель-генераторную установку. В том же районе разведчики обнаружили укрытие, где украинские боевики скрывались от ударов с воздуха. По выявленным объектам отработали экипажи БПЛА. После атаки дизель-генератор вышел из строя и загорелся. В ходе второго удара дрон точно вошёл в укрытие с военнослужащими ВСУ и полностью его уничтожил.
Успехи группировки войск «Север»Штурмовые подразделения группировки «Север» за прошедшие сутки заняли более выгодные тактические рубежи. На территории Харьковской области удары нанесены по личному составу и боевой технике шести механизированных и одной мотопехотной бригад, двух бригад беспилотных систем и двух штурмовых полков противника — в районах Хатнего, Макарово, Должика, Шевченково, Бугаевки, Мартового, Колодезного и Великого Бурлука.
В Сумской области поражены формирования двух механизированных бригад ВСУ и четырёх бригад территориальной обороны — у Шостки, Путивля, Вакаловщины, Великой Рыбицы и в Сумах. Враг потерял до 170 человек живой силы, одиннадцать автомобилей, американскую гаубицу М101 калибра 105 мм, две системы контрбатарейной борьбы и две радиоэлектронные станции.