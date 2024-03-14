«Разгром ДРГ противника»: опубликованы кадры уничтожения техники диверсантов

Видео: Минобороны РФ
Российское Минобороны опубликовало кадры поражения техники ВСУ при попытке прорваться на территорию России в районе села Сподарюшино в Белгородской области.
14 марта подразделения армии России сорвали попытку украинский войск прорваться на территорию Белгородской области в районе села Сподарюшино.
Уточняется, что при попытке прорыва в Белгородскую область было ликвидировано около 195 боевиков. Российские военные нанесли по ним артиллерийские и авиационные удары. Также удалось уничтожить и военную технику противника, в том числе пять танков.
Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц сообщал, что российские бойцы отражали атаку украинских диверсантов в районе села Сподарюшино в Белгородской области. Они вели стрелковый бой.
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Уточняется, что при попытке прорыва в Белгородскую область было ликвидировано около 195 боевиков. Российские военные нанесли по ним артиллерийские и авиационные удары. Также удалось уничтожить и военную технику противника, в том числе пять танков.
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Элина Позднякова