Орловскую область массово атаковали БПЛА ВСУ, загорелась нефтебаза

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В Орловской области произошла массовая атака беспилотников на объект топливной инфраструктуры. По сообщению губернатора Андрея Клычкова, удар нанесли по нефтебазе в посёлке Стальной Конь. В результате атаки началось возгорание, которое оперативные службы пытаются локализовать.
Кадры атаки издалека можно увидеть на видео, которое выложили в канале Mash.
На месте происшествия виден масштабный пожар, атака беспилотников ВСУ всё ещё продолжается. Информация о жертвах и пострадавших пока отсутствует.
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На месте происшествия виден масштабный пожар, атака беспилотников ВСУ всё ещё продолжается. Информация о жертвах и пострадавших пока отсутствует.
«На месте происшествия уже работают оперативные службы, принимаются меры по ликвидации последствий возгорания», — написал губернатор Орловской области в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что над Орлом раздалась серия мощных взрывов.
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Мария Моисеева